МТС объяснила условия использования клиентами 5G
Все телефоны с поддержкой 5G «могут пользоваться технологией без дополнительных условий», сообщили «Ъ» в МТС. При этом на сайте компании указано, что для использования сети 5G МТС необходимо также подключить одну из двух услуг — «УЖЕ 5G» за 199 руб./мес. или «УЖЕ 5G+» за 299 руб./мес.
В сотовом операторе пояснили «Ъ», что упомянутые услуги «помимо доступа к 5G-сети дают абонентам дополнительный пакет трафика к его тарифу и приоритетный доступ к сети LTE». В поддержке оператора сказали «Ъ», что для подключения к сети 5G необходимо подключить услуги, которые «дают доступ в сеть 5G и приоритет в сети 4G».
Судя по карте покрытия МТС, у оператора в столице нет полного покрытия 5G, сеть пятого поколения существует внутри большей части территории внутри Садового кольца, в большей части Хамовников и Раменок, а также в зонах в других районах, выяснил «Ъ». У других мобильных операторов нет услуг, предлагающих платный доступ к 5G.