МТС объяснила условия использования клиентами 5G

Все телефоны с поддержкой 5G «могут пользоваться технологией без дополнительных условий», сообщили «Ъ» в МТС. При этом на сайте компании указано, что для использования сети 5G МТС необходимо также подключить одну из двух услуг — «УЖЕ 5G» за 199 руб./мес. или «УЖЕ 5G+» за 299 руб./мес.