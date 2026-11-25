В «Вымпелкоме» “Ъ” сказали, что за неполные 11 месяцев года промаркировали 8,6 млрд звонков (включая звонки из сетей других операторов) и предотвратили почти 1 млрд нежелательных вызовов. В «Т2 Мобайл» говорят, что после вступления закона в силу число спам-звонков на их сети сократилось на 25–30%. В «МегаФоне» рассказывают, что у них количество коротких вызовов длительностью до 3 секунд сократилось на 23%. «Холодные звонки потеряли экономическую привлекательность, и бизнес стал выстраивать более адресные коммуникации с клиентами. Это отразилось и на средней продолжительности разговора — она выросла на 51%»,— объясняют в компании. В МТС отказались от комментариев.