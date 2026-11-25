Рынок принял вызов
ФАС признала блокировку звонков без маркировки законной
ФАС проверила законность блокировки вызовов без маркировки, которую инициировали банкиры, и признала, что она соответствует требованиям законодательства РФ. За время проверки банки и операторы договорились об маркировке звонков по цене меньше 25 коп., хотя первоначальная цена составляла в среднем 30 коп. Однако следствием маркировки стало удорожание коммуникаций для бизнеса.
ФАС признала блокировку вызовов без маркировки законной, следует из ответа службы Национальному совету финансового рынка (НСФР, объединяет более 90 банков и других организаций) от 10 ноября, с которым ознакомился “Ъ”. Ранее НСФР обратился в ФАС с просьбой признать незаконным ограничение звонков банков в адрес клиентов из-за отсутствия маркировки (см. “Ъ” от 15 октября). Банкиры посчитали, что реализация спланированного операторами связи («Вымпелком», «МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл») сценария коллективной блокировки вызовов крупнейших кредитных организаций имеет «признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке» и может привести к нарушению антимонопольного законодательства.
ФАС в ответе НСФР сослалась на требования ФЗ «О связи», а также постановление правительства, которые утверждают порядок маркировки. В письме ФАС говорится, что информация об инициаторе телефонного вызова передается на телефон на основании договора, а операторы связи вправе приостановить оказание услуг связи в случае нарушения таким абонентом требований, предусмотренных законом. В ФАС “Ъ” не ответили.
С 1 сентября 2025 года вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. Мера призвана защитить граждан от мошенников. У операторов «большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. Операторы грозились блокировать банковские вызовы с 15 октября 2026 года, так как крупнейшие банки отказывались заключать с ними договоры на маркировку. Однако затем Минцифры объявило, что операторы и крупнейшие банки договорились об условиях маркировки звонков и заключили договоры.
Глава НСФР Андрей Емелин оценил в разговоре с “Ъ” расходы банковской системы на маркировку не менее чем в 3,5 млрд руб. в год. Он уверен, что формального основания для блокировки у операторов не было и позиция ФАС в этой части была необоснованна.
Он рассказывает, что ранее все операторы выставили банкам идентичную цену, что говорит о признаках сговора. При этом в итоге банки и операторы достигли соглашений по рыночным индивидуальным ценам меньше 25 коп. на безлимитной основе, добавляет он. «ФАС могла бы сыграть более активную роль в урегулировании этого спора, так как действия операторов по накручиванию цены приведут к росту затрат потребителей на услуги всех заказчиков вызовов»,— считает он.
80–85 процентов
составляет дозваниваемость с маркированных номеров, по оценке телеком-компании «Новофон»
В «Вымпелкоме» “Ъ” сказали, что за неполные 11 месяцев года промаркировали 8,6 млрд звонков (включая звонки из сетей других операторов) и предотвратили почти 1 млрд нежелательных вызовов. В «Т2 Мобайл» говорят, что после вступления закона в силу число спам-звонков на их сети сократилось на 25–30%. В «МегаФоне» рассказывают, что у них количество коротких вызовов длительностью до 3 секунд сократилось на 23%. «Холодные звонки потеряли экономическую привлекательность, и бизнес стал выстраивать более адресные коммуникации с клиентами. Это отразилось и на средней продолжительности разговора — она выросла на 51%»,— объясняют в компании. В МТС отказались от комментариев.
Позиция ФАС касается абонентов самих мобильных операторов и не отражает текущую ситуацию с передачей маркировки в межоператорском взаимодействии, считает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков: «Понятие "абонент" имеет строгую формулировку в терминах ФЗ "О связи", может использоваться только в контексте оператора-инициатора и не имеет отношения к оператору, завершающему вызов». По данным «Новофона», дозваниваемость с немаркированных номеров составляет 40–50%, с маркированных — 80–85%, говорит директор по маркетингу компании Елена Волозова. Однако следствием маркировки стало удорожание коммуникаций. «Подключение маркировки — платная услуга. Рост затрат касается не только банков, но и тех компаний, которые обязаны оповещать граждан, например медицинских организаций»,— объясняет госпожа Волозова.
Газета «Коммерсантъ» №218от 25.11.2026, стр. 1