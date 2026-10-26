Не годное это дело
Малые операторы попросили увеличить переходный период реформы связи
Для того чтобы успеть адаптироваться к новым требованиям к лицензиям на услуги связи, региональные операторы просят Минцифры увеличить переходный период с года до трех лет. Иначе компании могут оказаться в ситуации, в которой по старой лицензии они уже не могут работать, а новая еще не получена. Сейчас получение лицензии может занимать до нескольких месяцев, а согласование схем размещения оборудования и пропуска трафика рассматривается в индивидуальном порядке.
Региональные операторы попросили Минцифры увеличить до трех лет переходный период, в который они должны начать соответствовать новым требованиям в рамках реформы отрасли связи. Это следует из письма Ассоциации малых операторов регионов (АМОР) заместителю главы Минцифры Дмитрию Угнивенко от 22 октября, с которым ознакомился “Ъ”.
Законопроект о реформе отрасли связи может поступить в Госдуму до конца года. В нем Минцифры планирует ввести требование по минимальной скорости сети, внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения и др. (см. “Ъ” от 24 апреля). Кроме того, федеральные операторы связи рассылают региональным провайдерам предложения переходить на «сервисные договоры». В такой схеме крупные операторы заберут себе инфраструктуру и абонентскую базу провайдеров, а последним останется 30–40% выручки (см. “Ъ” от 12 октября).
В письме АМОР говорится, что в предложенный министерством срок в один год компании не успеют переоформить лицензии без прекращения оказания услуг связи. Для этого им нужно будет произвести переоценку уставного капитала, в отдельных случаях — расширить нынешние инфраструктуры для соответствия новым требованиям. Авторы обращения опасаются, что может возникнуть ситуация, при которой «действующая лицензия больше не обеспечивает правовое основание для продолжения работы, а новая еще не получена», и просят проработать этот риск.
В Минцифры “Ъ” сказали, что «продолжают работу над совершенствованием законодательства в сфере связи» совместно с заинтересованными ведомствами и отраслью.
«Министерство исходит из того, что новое законодательство должно быть сбалансированным: с одной стороны, необходимо обеспечить достижение целей госрегулирования — безопасность, устойчивость сетей, качество услуг, с другой — учитывать интересы абонентов и бизнеса. Министерство готово работать над тем, чтобы переходный период был комфортным и реалистичным для всех категорий операторов связи»,— сказали “Ъ” в Минцифры.
Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков говорит, что они поддерживают предложение о необходимости переходного периода в рамках реформы: «Минимальный срок должен быть не менее трех лет».
Сейчас получение лицензии может занимать до нескольких месяцев, объясняет господин Дубовиков. «Требуется пройти согласование схем размещения оборудования и пропуска трафика через ТСПУ. Подобные заявления рассматриваются в индивидуальном порядке, поэтому сроки таких согласований хотя формально установлены, но с учетом исправлений и корректировок могут растягиваться»,— объясняет он. С 2024 года требования лицензии стали жестче, говорит он: «Как мы видим, динамика притока новых операторов в отрасли связи резко замедлилась». Ранее “Ъ” писал, что количество операторов связи в России за год уменьшилось на 17%, до немногим более 7 тыс., одновременно сокращается и количество действующих лицензий (см. “Ъ” от 5 октября).
Уложиться в год для переоформления лицензий и соответствия новым требованиям большинству региональных операторов будет крайне сложно, соглашается руководитель проектов компании Strategy Partners Анна Васильева. «Проблема не только в бюрократической процедуре, но и в том, что новые требования касаются самого существа бизнеса: размера капитала и физического покрытия территории. Главный барьер не в скорости работы регулятора, а в необходимости выполнить финансовые и инфраструктурные условия». На этом фоне возникает риск массового ухода с рынка малых операторов, а федеральные игроки не успеют оперативно закрыть образовавшиеся «дыры» без передачи им сетей, что создает угрозу для связи в небольших населенных пунктах, добавляет она.
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 1