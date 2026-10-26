Не годное это дело

Уложиться в год для переоформления лицензий и соответствия новым требованиям большинству региональных операторов будет крайне сложно, соглашается руководитель проектов компании Strategy Partners Анна Васильева. «Проблема не только в бюрократической процедуре, но и в том, что новые требования касаются самого существа бизнеса: размера капитала и физического покрытия территории. Главный барьер не в скорости работы регулятора, а в необходимости выполнить финансовые и инфраструктурные условия». На этом фоне возникает риск массового ухода с рынка малых операторов, а федеральные игроки не успеют оперативно закрыть образовавшиеся «дыры» без передачи им сетей, что создает угрозу для связи в небольших населенных пунктах, добавляет она.