Минцифры предложило установить взнос для операторов в 500 тыс. руб. на поддержку отрасли
Минцифры предложило взнос для операторов в 500 тыс. руб. на поддержку отрасли
Минцифры прорабатывает введение минимального размера отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО) на уровне 500 тыс. руб. Сейчас каждый оператор отчисляет в фонд 2% от доходов. Предложение обсуждалось 6 ноября на заседании рабочей группы по реформе лицензирования, финальная сумма взноса еще не утверждена, пишут «Ведомости».
Министерство также рассматривает увеличение переходного периода для приведения деятельности в соответствие с новыми требованиями — с одного года до двух лет. Реформа предполагает три типа лицензий стоимостью 1 млн, 10 млн и 50 млн руб. в зависимости от размера бизнеса провайдера.
Для виртуальных операторов (MVNO) планируется повышенная ставка отчислений в РУО — 4% вместо 2%, а также минимальный тариф для абонентов в 250 руб. РУО финансирует борьбу с цифровым неравенством: интернет проводится в населенные пункты численностью 100–500 человек.