Минцифры предложило установить взнос для операторов в 500 тыс. руб. на поддержку отрасли

Министерство также рассматривает увеличение переходного периода для приведения деятельности в соответствие с новыми требованиями — с одного года до двух лет. Реформа предполагает три типа лицензий стоимостью 1 млн, 10 млн и 50 млн руб. в зависимости от размера бизнеса провайдера.