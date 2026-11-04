«МегаФон» запустил 5G в аэропортах Внуково и Кольцово

Аэропорты Внуково и Кольцово стали первыми авиаузлами России с доступным 5G, сообщается в пресс-релизе «МегаФона», поступившим в «Ъ». Во Внуково скорость мобильного интернета достигает 1 Гбит/с. В Кольцово покрытие охватывает аэровокзальный комплекс, во Внуково — транспортную и техническую инфраструктуру, включая парковки и ангары.