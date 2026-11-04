«МегаФон» запустил 5G в аэропортах Внуково и Кольцово
Аэропорты Внуково и Кольцово стали первыми авиаузлами России с доступным 5G, сообщается в пресс-релизе «МегаФона», поступившим в «Ъ». Во Внуково скорость мобильного интернета достигает 1 Гбит/с. В Кольцово покрытие охватывает аэровокзальный комплекс, во Внуково — транспортную и техническую инфраструктуру, включая парковки и ангары.
«Аэропорты — одни из самых сложных с технической точки зрения площадок: тысячи людей одновременно выходят в сеть, а нагрузка меняется вместе с расписанием рейсов», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов. По его словам, высокую скорость интернета удалось обеспечить благодаря точному планированию и настройке оборудования.
«МегаФон» запустил 5G в начале сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах.
Аналитика больших данных подтверждает востребованность интернета. Например, в Кольцово с начала осени использован трафик, сопоставимый с просмотром более 16 млн коротких видео. В 2025 году Кольцово и Внуково суммарно обслужили 24,8 млн пассажиров.