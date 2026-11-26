МТС-банк привлек 67% абонентов родственного оператора связи
По итогам девяти месяцев 2026 года доля клиентов МТС-банка, пришедших от родственного оператора связи, составила 67%. Об этом в интервью «Ъ» рассказал председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов. По его словам, в 2023-2024 годах показатель находился на уровне 13-15%.
Стратегия МТС-банка направлена на создание единой экосистемы, которая закроет все потребности клиента, отметил председатель банка. Аудитория оператора сотовой связи составляет 84 млн абонентов, из которых 15,5 млн клиентов уже воспользовались банковскими продуктами (+55% за год). Число активных клиентов банка составляет 7,8 млн — это в 2,4 раза больше, чем в 2025 году, добавил господин Иссопов.
За счет объединения стоимость привлечения клиентов обходится ниже средней цены по рынку, отмечает Эдуард Иссопов. По его словам, с 2024 года стоимость привлечения снизилась более чем на 90%. «Абонент, у которого есть карта нашего банка, реже уходит к другому оператору. Финансовые сервисы — это один из способов удержать клиента: зеленые ценники на связь при оплате картой МТС Деньги, банковские специалисты в салонах и т. д.», — добавил он.