За счет объединения стоимость привлечения клиентов обходится ниже средней цены по рынку, отмечает Эдуард Иссопов. По его словам, с 2024 года стоимость привлечения снизилась более чем на 90%. «Абонент, у которого есть карта нашего банка, реже уходит к другому оператору. Финансовые сервисы — это один из способов удержать клиента: зеленые ценники на связь при оплате картой МТС Деньги, банковские специалисты в салонах и т. д.», — добавил он.