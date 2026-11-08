Коротких сообщений набралось на миллиарды

Другие операторы «большой четверки» также видят рост СМС-продвижения в разной степени. В МТС AdTech “Ъ” рассказали, что рост инвестиций рекламодателей в СМС составил 22% за три квартала год к году. В «Вымпелкоме» абсолютных значений не приводят, но также отмечают растущий интерес рекламодателей к продвижению с помощью таргетированных СМС. «За последний год заметно активизировался малый и средний бизнес. Доля таких рекламодателей в нашем клиентском портфеле существенно увеличилась»,— говорят в компании. Развитие сегмента там связывают не только с расширением круга рекламодателей, но и с растущим спросом на более точные, управляемые и измеримые рекламные коммуникации. Как отмечают в «МегаФоне», общий объем СМС-рекламы сокращается, но сегмент таргетированных рассылок, которые используются для привлечения новых клиентов, растет. «По нашим данным, объем такой рекламы за три квартала год к году прирос на 72,5%. Рекламодатели отказываются от массовых “холодных” рассылок и спама в пользу точечного контакта с релевантной аудиторией»,— рассказывают в компании.