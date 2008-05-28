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09 июля, вторник
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12:12
Лукашенко обвинил Россию в «торможении» переговоров об интеграции
14:02
Налоговая и ФСБ снова пришли с обыском в «Красное & Белое»
15:22
Президент РПЛ исключил расширение лиги до 2022 года
16:18
В Сбербанке назвали вымыслом информацию о недовольстве партнерством с «Яндексом»
16:41
В Великобритании разгорелся скандал из-за запрета фотографировать Меган Маркл
16:35
Лавров призвал Зеленского общаться с Москвой не через Facebook
16:31
Правительство предлагает изменить условия получения инвестиционного налогового вычета
16:30
Хакеры заразили сайт МКЖД банковским трояном
16:12
Опрос: Джонсон на посту премьера поможет консерваторам выиграть выборы
15:53
Цены на билеты в Грузию с пересадкой выросли на 13%
15:45
Авиакомпании должны проверить крылья A380
15:43
Госдума согласилась распространить «дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье
15:41
Путин призвал не вводить санкции против Грузии
15:34
ТАСС: SSJ 100 «Аэрофлота» сел в Шереметьево с неисправностью
15:17
В Приморье в оздоровительном лагере отравились почти 70 детей
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(обновлено: 09.07.2019)
Динамика российской промышленности
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Для большинства отраслей банковские вклады выгоднее инвестиций
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7
Качели выпуска набирают ход
Промышленность перешла от положительной к отрицательной стагнации
43
«Осуждать стремление бизнеса к субсидиям бессмысленно»
Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге
Специнвестконтракт в окончательной сборке
“Ъ” выяснил параметры СПИК 2.0
8
Производство разовых спецэффектов
Промышленность подстегнули календарь и добыча засекреченных ископаемых
3
Техника на грани этнографии
Наталья Скорлыгина о высоких технологиях
9
Неэкспортивное поведение
Правительство сокращает субсидии на вывоз продукции
1
Промышленность начала год с нуля
Выпуск в обработке снизился впервые с сентября 2018 года
5
Господдержку промышленности зальют в банки
Экспорт будут наращивать льготными кредитами
2
России снова удалось сырье
Стагнация в промышленности сменилась стабилизацией
8
Расценки новой генерации
Энергоснабжение промышленности резко подорожает
4
Господдержка взаймы
Субсидирование промышленности приведут в соответствие с требованиями ВТО
2
Интернет свищей
В мире в 2018 году стали показательно меньше обсуждать четвертую промышленную революцию
4
Промышленность закрепилась на нуле
Стабилизация добычи нефти не позволила ей преодолеть стагнацию
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Из чего состоит китайская армия и кому стоит ее опасаться
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Приложения
Огонёк
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Регионы
Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия