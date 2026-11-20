Чипы не по бюджету
Госпрограмма «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» объединяет меры поддержки разработки и производства отечественной электроники до 2030 года. Она предусматривает финансирование прикладных исследований и НИОКР, создание электронной компонентной базы и производственного оборудования, льготного кредитования предприятий и др. Госпрограмма должна обеспечить рост совокупной выручки организаций электронной и радиоэлектронной промышленности до 6,3 трлн руб. к 2030 году и рост доли отечественной электроники до 70% на российском рынке. На ее реализацию предусматривается совокупно около 399,4 млрд руб. в 2027–2029 годах.
70 процентов
должна составить доля российской электроники на рынке к 2030 году, согласно госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 7