Важен не столько объем бюджета, сколько целевое распределение статей между участниками рынка и конкретная статья расходов, которую они будут покрывать, говорит представитель Московского научно-исследовательского института радиосвязи. Для конечного производителя продукции важен рынок сбыта, и, если на начальной стадии ОКР софинансируются конкретные статьи расходов, оказывается содействие в продвижении продукции, тогда у производителя есть возможность планировать свою деятельность на три-пять и более лет, говорит он. В условиях внешних ограничений и возросшего финансового бремени, в том числе за счет повышения налоговых ставок, важны последовательные меры поддержки, включающие смягчение условий получения льгот, отметила заместитель директора по связям с органами власти GS Group Ирина Митина. Ранее “Ъ” писал, что Минпромторг предложил усложнить порядок получения льгот реестровым производителям электроники.