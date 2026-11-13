Mercedes-Benz заморозил инвестиции в производство в Германии и допустил закрытие заводов

По данным концерна, один час работы на немецких заводах обходится в пять раз дороже, чем на предприятиях в Восточной Европе. Для сокращения расходов правление предлагает увеличить рабочее время без повышения зарплат, а также урезать премии, отпускные и рождественские бонусы. Член правления по вопросам производства Михаэль Шибе ранее предупредил, что в случае неудачи с сокращением издержек компании придется закрыть как минимум два завода в стране. Эти требования уже вызвали протесты сотрудников.