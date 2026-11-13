Mercedes-Benz заморозил инвестиции в производство в Германии и допустил закрытие заводов
Mercedes-Benz решил заморозить дальнейшие инвестиции в производство в Германии
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz решил заморозить дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии. Концерн также допускает закрытие заводов в стране. Об этом сообщает Bild. Причиной стали высокие производственные издержки, падение продаж и зашедшие в тупик переговоры правления с производственным советом и крупнейшим в Европе отраслевым профсоюзом IG Metall.
По словам директора по персоналу Бритты Зеегер, компании предстоит оценить, какие немецкие площадки смогут оставаться рентабельными в долгосрочной перспективе. Она подчеркнула, что концерн стремится избежать закрытия предприятий, но сейчас вынужден прорабатывать этот вариант более предметно.
По данным концерна, один час работы на немецких заводах обходится в пять раз дороже, чем на предприятиях в Восточной Европе. Для сокращения расходов правление предлагает увеличить рабочее время без повышения зарплат, а также урезать премии, отпускные и рождественские бонусы. Член правления по вопросам производства Михаэль Шибе ранее предупредил, что в случае неудачи с сокращением издержек компании придется закрыть как минимум два завода в стране. Эти требования уже вызвали протесты сотрудников.
С аналогичными вызовами сталкиваются и другие немецкие автопроизводители, отмечает Bild. О масштабном сокращении рабочих мест ранее объявили Volkswagen и его дочерняя компания Audi.