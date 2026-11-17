Китайская промышленность сбавляет ход
Мониторинг мировой экономики
Рост промышленного производства в Китае в октябре замедлился до 4,8% в годовом выражении после 5,5% в сентябре. При этом темпы роста снизились по всем основным секторам: в добывающей отрасли — с 1,3% до 0,7%, в обработке — с 6% до 5,4%, в производстве электроэнергии — с 5,6% до 4,4%.
Особенно заметно ухудшились показатели в автомобилестроении, где рост выпуска продукции замедлился с 6,7% до 0,9%. А объем выпуска в секторе черной металлургии даже сократился (минус 1,7%) после роста на 1,6% в сентябре. Отрасли, где продолжает ускоренными темпами расти выпуск промышленной продукции,— высокие технологии (плюс 17,6% после сентябрьских 15,3%) и производство пищевых продуктов (плюс 8,6% после 7,3%).
Одной из основных причин замедления китайского промышленного роста остается недостаточный внутренний спрос — как потребительский, так и инвестиционный. В октябре индекс новых заказов в обрабатывающей промышленности снизился с 50,5 до 49,4 пункта, впервые за два месяца опустившись ниже отметки 50 пунктов. Препятствует оживлению внутреннего спроса продолжающийся кризис на рынке недвижимости. Из-за низких объемов продаж жилья застройщики строят меньше новых объектов, а вместе с этим сокращают и закупки металла, цемента, стройматериалов и различного оборудования.
Сдерживать промышленный рост может и бюджетная политика Китая. Пекин предусмотрел выпуск целевых облигаций местных властей на 4,4 трлн юаней для урегулирования долговых обязательств регионов. Однако, как отмечают экономисты Национального университета Сингапура в исследовании «Что не так с бюджетной политикой Китая?», фактические государственные расходы могут оказаться значительно ниже запланированных. Около 85% инфраструктурных инвестиций Китая приходится на местные власти, которым все сложнее находить деньги на новые проекты. Из-за кризиса на рынке недвижимости сократились доходы регионов от предоставления земли застройщикам. Одновременно Пекин ужесточил контроль за скрытыми долгами местных властей, ограничив привлечение новых средств через подконтрольные финансовые компании, которые раньше активно занимали деньги для финансирования инфраструктурных проектов. По расчетам экономистов, расходы местных властей в 2026 году могут оказаться на треть ниже плана. В результате часть инфраструктурных проектов отложится, что ограничит спрос на строительные материалы, металл и промышленное оборудование.
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 2