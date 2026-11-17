Сдерживать промышленный рост может и бюджетная политика Китая. Пекин предусмотрел выпуск целевых облигаций местных властей на 4,4 трлн юаней для урегулирования долговых обязательств регионов. Однако, как отмечают экономисты Национального университета Сингапура в исследовании «Что не так с бюджетной политикой Китая?», фактические государственные расходы могут оказаться значительно ниже запланированных. Около 85% инфраструктурных инвестиций Китая приходится на местные власти, которым все сложнее находить деньги на новые проекты. Из-за кризиса на рынке недвижимости сократились доходы регионов от предоставления земли застройщикам. Одновременно Пекин ужесточил контроль за скрытыми долгами местных властей, ограничив привлечение новых средств через подконтрольные финансовые компании, которые раньше активно занимали деньги для финансирования инфраструктурных проектов. По расчетам экономистов, расходы местных властей в 2026 году могут оказаться на треть ниже плана. В результате часть инфраструктурных проектов отложится, что ограничит спрос на строительные материалы, металл и промышленное оборудование.