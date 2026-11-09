Спирт улетучивается
Выпуск крепкого алкоголя снизился почти на 8%
Производство крепкого алкоголя в России сокращается быстрее, чем спрос на него. Выпуск такой продукции в январе—октябре 2026 года снизился на 7,7%, в то время как спрос — всего на 0,8%. В отличие от прежних периодов, отраслевые компании до сих пор не начали готовить запасы в ожидании повышения акцизов на спирт. Эксперты связывают это с попыткой ритейлеров и производителей минимизировать риски затоваренности.
В январе—октябре 2026 года производство алкоголя (без учета пива, пивных напитков и проч.) упало на 7,7%, до 128,72 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Розлив спиртных напитков крепче 9% в январе—октябре этого года сократился на 6,8% год к году, до 84,89 млн дал. В том числе производство водки снизилось на 7,3%, до 56,33 млн дал, коньяка — на 13,8%, до 5,71 млн дал, других спиртных напитков — на 18,5%, до 6,75 млн дал. Положительная динамика отмечается только у ликеро-водочных изделий — их розлив увеличился на 4,4% год к году, до 16,09 млн дал.
Спад производства алкоголя в 2026 году заметно превосходит снижение спроса на такую продукцию. Согласно подсчетам РАТК, в январе—сентябре 2026 года розничные продажи алкоголя (без учета пива, пивных напитков) снизились всего на 0,8%, до 147,32 млн дал. Реализация напитков крепче 9%, наоборот, выросла на 1%, до 87,84 млн дал.
Производство алкоголя реагирует на розничные продажи с определенной задержкой, говорят в группе Ladoga. В компании более выраженное снижение розлива объясняют в том числе инерцией выпуска и корректировкой производственных планов под фактический сбыт.
Снижение розлива алкоголя наблюдается несмотря на то, что под конец года производители всегда делают запасы в ожидании ежегодного повышения акцизов на спирт и минимальной розничной цены (МРЦ). По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, сейчас из-за сокращения спроса на такую продукцию сети стали меньше продукции выпускать на склад.
Некоторые торговые сети для минимизации рисков также уменьшают складские запасы, добавляет эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук. Например, как ранее сообщал “Ъ”, сеть алкомаркетов «Красное & Белое», опасаясь утери товаров на складах из-за возможных атак БПЛА, сократила более чем на 60% объемы продукции, принимаемой от поставщиков за одну поставку.
Господин Гладыщук также отмечает, что сложившаяся ситуация с падением продаж алкоголя и ростом издержек вынуждает многих производителей алкоголя проходить сезонный период без существенных остатков. Более тщательное планирование продаж вынуждает компании брать в расчет не максимальный прогноз, а более осторожный, чтобы не остаться с лишней продукцией, добавляет он. К тому же, по его мнению, в случае существенного повышения акцизов и МРЦ продажи спиртного в начале 2027 года могут существенно упасть.
Производство вина, наоборот, выравнивается. Так, по данным РАТК, в январе—октябре текущего года было выпущено 27,16 млн дал тихого вина, что на 7,8% меньше год к году. Розлив игристого уменьшился на 4,8%, до 13,9 млн дал. Для сравнения: в январе—июне 2026 года в России было произведено 15,44 млн дал тихого вина и 6,16 млн дал игристого, что на 12,6% и 14% меньше год к году.
Падение производства вина в первой половине 2026 года связано с ощутимой нехваткой сырья из-за слабого прошлогоднего урожая, снижением спроса и переориентацией потребителей на другие виды алкоголя (см. “Ъ” от 29 июля). На выпуске такой продукции сказались и трудности у ряда производителей, например, временный отзыв лицензии у ЗАО «Игристые вина» из Санкт-Петербурга, выпускающего вино «Лев Голицынъ».
Сейчас на рынок начал поступать свежий урожай винограда, что способствует восстановлению рынка, считает руководитель WineRetail Александр Ставцев.
Всего в январе—октябре 2026 года было выпущено 892,22 млн дал алкоголя. Это на 2,3% меньше год к году. Общее падение было скорректировано напитками брожения. Так, согласно РАТК, год к году выпуск такой продукции снизился всего на 1,4%, до 763,49 млн дал.