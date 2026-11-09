Спирт улетучивается

В январе—октябре 2026 года производство алкоголя (без учета пива, пивных напитков и проч.) упало на 7,7%, до 128,72 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Розлив спиртных напитков крепче 9% в январе—октябре этого года сократился на 6,8% год к году, до 84,89 млн дал. В том числе производство водки снизилось на 7,3%, до 56,33 млн дал, коньяка — на 13,8%, до 5,71 млн дал, других спиртных напитков — на 18,5%, до 6,75 млн дал. Положительная динамика отмечается только у ликеро-водочных изделий — их розлив увеличился на 4,4% год к году, до 16,09 млн дал.