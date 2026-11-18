Минпромторг рассчитывает, что эта инициатива позволит защитить рынок от нелегальной продукции и недобросовестной конкуренции. Сейчас ведомство совместно с Минпросвещения и регионами работает над стандартизацией учебного оборудования, чтобы производители — около 300 российских промышленных предприятий — могли ориентироваться на единые требования.