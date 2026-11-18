Минпромторг предложил протестировать маркировку для детской и школьной мебели
Минпромторг России планирует в 2027 году провести эксперимент по введению цифровой маркировки детской и школьной мебели, а также учебного оборудования. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов на Национальном съезде учебной промышленности «УЧПРОМ-2026». Проект постановления уже проходит межведомственное согласование.
По словам министра, маркировка позволит школам и детским садам проверять соответствие закупленной продукции установленным требованиям. «Задача — дать муниципальным и региональным заказчикам возможность легко убедиться, то ли они купили, соблюдены ли ограничения, отдано ли при закупках преимущество российскому товару»,— сказал Антон Алиханов.
Минпромторг рассчитывает, что эта инициатива позволит защитить рынок от нелегальной продукции и недобросовестной конкуренции. Сейчас ведомство совместно с Минпросвещения и регионами работает над стандартизацией учебного оборудования, чтобы производители — около 300 российских промышленных предприятий — могли ориентироваться на единые требования.