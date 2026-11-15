Ожидания отливаются в металле
Цены на российскую сталь продолжат расти благодаря внутреннему спросу
Аналитики «Эйлер» повысили прогнозные цены на сталь в России из-за более благоприятной, чем ожидалось, конъюнктуры последних месяцев. По их оценкам, средняя стоимость горячекатаного проката в 2026 году вырастет на $37 за тонну, а в 2027 году — на $20 за тонну. Но сложности для металлургов продолжит создавать рост поставок из Китая и ограниченные возможности экспорта из-за рисков для судоходства на Черном море.
Средняя стоимость горячекатаного проката у производителей в России в 2026 году может вырасти на $37 год к году, до $620 за тонну (EXW), прогнозируют в «Эйлер». Арматура на этом базисе в среднем может подорожать на $57, до $580 за тонну, горячекатаный прокат в российских портах — на $42, до $500 за тонну (FOB).
В 2027 году, ожидают аналитики, цены на горячекатаный прокат на внутреннем рынке могут вырасти до $640 за тонну (EXW) в среднем, экспортные предложения в портах — до $550 за тонну (FOB). Котировки арматуры у производителей останутся на уровне $580 за тонну (EXW).
Как отмечается в обзоре «Эйлер», в сентябре потребление стали в России продолжило расти двузначными темпами, увеличившись на 12% год к году, но производство прибавило только 2%, в том числе из-за ограничений на поставки через Черное море. Российский экспорт стали в сентябре остался вблизи минимальных уровней, сократившись на 41% год к году, до 1,2 млн тонн, пишут аналитики.
В целом, продолжают в «Эйлер», в последние месяцы рыночная конъюнктура складывалась лучше ожиданий компании: в третьем квартале цены на арматуру превысили предыдущие прогнозы на 27%, а на горячекатаный прокат — на 9%. С учетом ситуации на рынке аналитики повысили прогнозы цен на ближайшие кварталы. В мае эксперты закладывали стоимость горячекатаного проката в 2026 году на внутреннем рынке на уровне $580 за тонну, арматуры — $480 за тонну.
Тем не менее, подчеркивают в «Эйлер», для полноценного восстановления спроса на сталь макроэкономические условия остаются жесткими, и некоторые участники рынка ожидают заметного сокращения объемов продаж уже в ноябре.
В обзоре отмечается, что по мере завершения строительного сезона в октябре цены на арматуру и горячекатаный прокат у трейдеров снизились на 16% и 2% соответственно, хотя предложения от металлургических заводов не изменились.
Другие эксперты считают прогнозы «Эйлер» слишком оптимистичными. Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов подчеркивает, что Китай продолжает экспортировать около 10 млн тонн стали в месяц, одновременно наращивая поставки на мировой рынок металлоемкой продукции. Проблемы в Азово-Черноморском бассейне, продолжает эксперт, ограничивают возможности российского экспорта, в том числе в Турцию, и на внутреннем рынке наблюдается избыточное предложение по базовым видам проката.
Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников также говорит, что глобальные рынки пока не дают признаков восстановления, а экспорт из Китая продолжает расти. Александр Котов, партнер NEFT Research, соглашается, что ключевой фактор — объем китайского экспорта. Его сокращение поддержит мировые котировки, но пока слабый спрос в самом Китае может, наоборот, подтолкнуть металлургические комбинаты к увеличению поставок за рубеж. Для российских металлургов выгода от экспорта, добавляет аналитик, будет коррелировать с курсом рубля и стоимостью доставки — затратами на железнодорожную перевозку и перевалку в портах. Внутри страны возможность поднимать цены будет ограничиваться спросом со стороны российских потребителей.
Старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин говорит, что в базовом сценарии спрос на сталь в России в 2027 году вырастет примерно на 3,5% год к году и вернется к уровням 2025 года.
Основной прирост потребления он видит за счет сегмента листового проката. Борис Красноженов допускает рост в пределах 1–2% за счет инфраструктурных проектов. Поддержку могут дать инфраструктурные проекты, строительство и ремонт объектов ТЭК, трубный спрос и заказы машиностроения, считает Александр Котов. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов ожидает, что потребление сохранится на уровне 2026 года либо увеличится в пределах 3% благодаря проектам энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры, промышленному строительству и отдельным проектам ТЭК при сохранении их финансирования.
Крупные металлурги пока предпосылок для роста спроса на сталь в России не видят. В «Северстали», как заявлял гендиректор компании Александр Шевелев, рассчитывают на новые инфраструктурные проекты, в том числе на прогресс в переговорах с КНР по газопроводу «Сила Сибири–2», но не ждут роста внутреннего потребления металла в 2027 году относительно 2026 года.