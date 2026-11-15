Ожидания отливаются в металле

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников также говорит, что глобальные рынки пока не дают признаков восстановления, а экспорт из Китая продолжает расти. Александр Котов, партнер NEFT Research, соглашается, что ключевой фактор — объем китайского экспорта. Его сокращение поддержит мировые котировки, но пока слабый спрос в самом Китае может, наоборот, подтолкнуть металлургические комбинаты к увеличению поставок за рубеж. Для российских металлургов выгода от экспорта, добавляет аналитик, будет коррелировать с курсом рубля и стоимостью доставки — затратами на железнодорожную перевозку и перевалку в портах. Внутри страны возможность поднимать цены будет ограничиваться спросом со стороны российских потребителей.