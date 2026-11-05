Роман Петруца назначен зампредом ВЭБ.РФ

В ВЭБ.РФ уточнили, что ФРП под руководством Романа Петруцы профинансировал более 2,2 тыс. проектов на сумму льготных займов 760 млрд руб. Клиентами фонда стали более 1,6 тыс. предприятий. Общий бюджет проектов в обрабатывающей промышленности составил 1,3 трлн руб. Более 1,2 тыс. проектов уже вышли на серийный выпуск продукции. ФРП также выступает оператором кластерной инвестплатформы, финансирующей проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. По механизму одобрено почти 70 проектов с бюджетом 2 трлн руб.