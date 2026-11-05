Роман Петруца назначен зампредом ВЭБ.РФ
Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца назначен зампредседателя госкорпорации ВЭБ.РФ. Он будет совмещать новую должность с руководством ФРП, сообщили «Ъ» в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Господин Петруца будет отвечать за развитие технологической повестки группы. В зоне его ответственности в том числе будут достижение технологического суверенитета, а также финансирование новых производств, направленных на создание и масштабирование критически важных технологий.
В ВЭБ.РФ уточнили, что ФРП под руководством Романа Петруцы профинансировал более 2,2 тыс. проектов на сумму льготных займов 760 млрд руб. Клиентами фонда стали более 1,6 тыс. предприятий. Общий бюджет проектов в обрабатывающей промышленности составил 1,3 трлн руб. Более 1,2 тыс. проектов уже вышли на серийный выпуск продукции. ФРП также выступает оператором кластерной инвестплатформы, финансирующей проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. По механизму одобрено почти 70 проектов с бюджетом 2 трлн руб.
Роман Петруца с 1997 по 2012 год работал в подразделениях Сбербанка. В 2012 году возглавил финансовое управление Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, в 2013 году стал замглавы департамента. С апреля 2015 года работает в ФРП, с июля 2017 года — возглавляет фонд.
В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект о преобразовании ФРП в закрытый паевой инвестиционный фонд и интеграции с ВЭБ.РФ. Благодаря этому госкорпорация сможет профинансировать новые проекты в промышленности на общую сумму 1,2 трлн руб.