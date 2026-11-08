Сталь не вывозит
Россия теряет долю на турецком рынке горячекатаного рулона
Россия уступила второе место среди поставщиков горячекатаного рулона в Турцию. По итогам девяти месяцев отгрузки на основной для металлургов экспортный рынок упали почти на 30%, а в сентябре — сразу в 112 раз. Удорожание логистики из-за ее перестройки снижает привлекательность зарубежных поставок.
Экспорт горячекатаного рулона (HRC) из России в Турцию по итогам января—сентября 2026 года сократился на 28% год к году, до 510,3 тыс. тонн, следует из данных Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis. В сентябре поставки из РФ сократились до 1 тыс. тонн, что в 112 раз меньше, чем годом ранее.
По итогам девяти месяцев Россия опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров горячекатаного рулона в Турцию, уступив вторую строчку Малайзии, нарастившей отгрузки в шесть раз год к году, до 617,5 тыс. тонн. Китай сохранил первое место в рейтинге, несмотря на снижение поставок на 43,5%, до 639,9 тыс. тонн. Помимо Малайзии резкий рост экспорта горячекатаного рулона в Турцию отмечается из Тайваня и Индии — в два раза, до 84,4 тыс. тонн, и с 5 тыс. тонн до 38,7 тыс. тонн соответственно. Существенно сократился импорт и из Египта — на 43,7%, до 194,3 тыс. тонн.
Турция — основное экспортное направление для российских металлургов, а поставки снижаются в условиях перестройки логистики с юга на Балтику. По данным Shanghai Metals Market (SMM), в ноябре к отгрузкам из России планируется 30–35 тыс. тонн горячекатаного рулона, но фактические поставки ограничены пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, удорожание фрахта до $78–85 за тонну в зависимости от тоннажа привело к росту цен на горячекатаный рулон из России с доставкой в Турцию до $570–580 за тонну (CFR) в ноябре, что на $10–15 за тонну выше, чем двумя неделями ранее, следует из данных SMM и SteelOrbis. В SMM отмечают, что крупный российский металлург, не получивший ожидаемую премию к ценам в порту отгрузки, временно ушел с экспортного рынка.
Сложности сохраняются и с поставками стальных полуфабрикатов в Турцию. Как говорится в обзоре GMK, срывы сроков отгрузок стальных заготовок из России и требование к турецким заводам использовать для экспортной продукции не менее 25% местного сырья стимулируют внутренний спрос. Китайские металлурги, добавляют аналитики, выигрывают на турецком рынке за счет предоставления отсрочки платежей до года, также растут поставки (предположительно, полуфабрикатов иранского происхождения) из Омана, Пакистана и Азербайджана. По данным BigMint, на неделе к 5 ноября российские экспортеры снизили цены на квадратную заготовку в портах Балтики на $5–10, до $440–450 за тонну (FOB).
К октябрю баланс спроса и предложения на мировых рынках не изменился, а удорожание логистики снизило привлекательность экспорта для российских сталеваров, говорится в ноябрьском обзоре Альфа-банка. В то же время, как указывают аналитики, на внутреннем рынке суммарное потребление горячекатаного проката и арматуры значительно улучшилось в третьем квартале, сократившись за девять месяцев примерно на 2%. При этом экспорт продолжает компенсировать избыточные объемы предложения, отмечается в обзоре. Как считают аналитики Альфа-банка, в условиях ограничения отгрузок из черноморских портов большее значение приобретают рынки стран СНГ, доступ к которым возможен через железнодорожные маршруты. В Центральной Азии растут инвестиции в основной капитал, но темпы ввода сталелитейных мощностей опережают спрос, что повышает риски вытеснения российского импорта и возникновения ценовых войн, говорится в обзоре.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 9