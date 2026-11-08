Сталь не вывозит

Турция — основное экспортное направление для российских металлургов, а поставки снижаются в условиях перестройки логистики с юга на Балтику. По данным Shanghai Metals Market (SMM), в ноябре к отгрузкам из России планируется 30–35 тыс. тонн горячекатаного рулона, но фактические поставки ограничены пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, удорожание фрахта до $78–85 за тонну в зависимости от тоннажа привело к росту цен на горячекатаный рулон из России с доставкой в Турцию до $570–580 за тонну (CFR) в ноябре, что на $10–15 за тонну выше, чем двумя неделями ранее, следует из данных SMM и SteelOrbis. В SMM отмечают, что крупный российский металлург, не получивший ожидаемую премию к ценам в порту отгрузки, временно ушел с экспортного рынка.