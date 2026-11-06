В Бангладеш возобновились протесты рабочих швейных фабрик
В Бангладеш возобновились массовые протестные акции работников легкой промышленности. Владельцы фабрик вновь остановили производство, сообщает агентство Reuters.
С конца октября рабочие требуют увеличения минимальной месячной зарплаты вдвое, до 30 тыс. така ($241,55). Акции переросли в столкновения с полицией. Остановлены 679 фабрик, более двух десятков из них разгромлены.
4 ноября созданный правительством Бангладеш Совет по заработной плате пересмотрел структуру зарплат с декабря. Работники должны получить увеличенную зарплату в январе, но размер этого увеличения пообещали определить позже. На следующее утро рабочие вышли на работу в Ашулии, крупном швейном центре на окраине столицы Дакки. Но вскоре они перекрыли главную магистраль, требуя конкретики и четких формулировок. Вновь закрылись более сотни производств.
Полиция Ашулии сообщила о применении слезоточивого газа и шумовых гранат после того, как протестующие забросали кирпичами полицейских и их машины. Для предотвращения разрастания беспорядков в район дополнительно прислали сотрудников полиции и пограничной службы, которые размещены по всей промышленной зоне.
В других промышленных центрах, включая Савар и Газипур, многие рабочие вернулись на свои рабочие места. Некоторые фабрики остаются закрытыми. Власти призвали протестующих вернуться к работе.