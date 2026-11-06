В Бангладеш возобновились протесты рабочих швейных фабрик

4 ноября созданный правительством Бангладеш Совет по заработной плате пересмотрел структуру зарплат с декабря. Работники должны получить увеличенную зарплату в январе, но размер этого увеличения пообещали определить позже. На следующее утро рабочие вышли на работу в Ашулии, крупном швейном центре на окраине столицы Дакки. Но вскоре они перекрыли главную магистраль, требуя конкретики и четких формулировок. Вновь закрылись более сотни производств.