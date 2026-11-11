Скоротечность премий
Наценки на российский первичный алюминий в Китае снизились почти до нуля
Премия на первичный алюминий из России на рынке КНР к местным биржевым котировкам, возникшая в условиях перебоев с поставками из Персидского залива, сократилась с пиковых $500 за тонну почти до нуля, подсчитали в Совкомбанке. Китай сокращает импорт металла из-за снижения спроса в автомобильном и строительном секторах, а рост внутреннего производства создает избыток предложения.
Разница в цене между российским и китайским первичным алюминием в КНР почти исчезла, говорится в ноябрьском обзоре аналитиков Совкомбанка. По их оценкам, на пике металл из России в Китае стоил на $500 за тонну дороже локального на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE). Покупатели частично перешли на местный металл, и с конца июня цены на алюминий из РФ начали снижаться, сказано в обзоре.
По данным Главного таможенного управления КНР, в сентябре 2026 года импорт первичного алюминия из России сократился примерно на 11% в месячном и годовом сравнении, до 156,9 тыс. тонн. Стоимость поставок составила $492,9 млн, увеличившись на 11,7% год к году. Но с июня средняя цена импортируемого из РФ первичного алюминия снизилась с $3,35 тыс. до $3,15 тыс. за тонну.
По итогам девяти месяцев 2026 года объем поставок металла из России в КНР остался на уровне 1,6 млн тонн, стоимость выросла на 25%, до $5 млрд. Совокупный импорт первичного алюминия в Китай с января по сентябрь сократился на 6,8% год к году, до 1,8 млн тонн, сообщали в Shanghai Metals Market (SMM).
54,75 миллиона тонн
составило мировое производство первичного алюминия в январе—сентябре, по данным Международного института алюминия (IAI)
По данным Совкомбанка, сокращает импорт первичного алюминия и Южная Корея: поставки из России в сентябре сократились на 12%, примерно до 30 тыс. тонн. Кроме того, снизился импорт из Австралии (на 11%) и Индии (на 10%). Корейские потребители, поясняется в обзоре аналитиков, считают, что пик цен на металл пройден: заводы Персидского залива восстанавливаются, а дефицит к 2027 году должен смениться профицитом. Поэтому алюминий покупают под текущие заказы, не создавая запасов.
За неделю к 10 ноября трехмесячный контракт на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) подешевел на 1%, до $3,01 тыс. за тонну. Как отмечают в BigMint, на цены влияют ослабление спроса в Китае, замедление темпов снижения запасов и общая макроэкономическая неопределенность. Производство первичного алюминия в Китае за девять месяцев 2026 года выросло на 0,6%, до 65,54 млн тонн, создав избыток предложения на внутреннем рынке и оказав давление на цены, добавляют аналитики. В SMM обращают внимание на снижение спроса на алюминий в китайском автопроме и строительном секторе. По оценкам агентства, рост потребления металла для производства систем накопления энергии и в машиностроении общий спад спроса пока не компенсирует.
Стоимость алюминия на LME в июне 2026 года превышала $3,8 тыс. за тонну, что стало максимумом с марта 2022 года, из-за перекрытия Ормузского пролива и повреждений заводов на Ближнем Востоке, но затем началась коррекция. По оценкам Kept, в третьем квартале алюминий на LME в среднем подешевел на 10% квартал к кварталу. «Мировые цены на алюминий подскочили всего за пару месяцев до четырехлетних максимумов, а потом стремительно откатились к исходной точке»,— комментировал глава совета директоров «Русала» Бернард Зонневельд результаты компании за первую половину 2026 года. В этот период, отмечал он, на многих рынках, для которых компания была надежным поставщиком, премии достигали исторических максимумов.
В январе—июне 2026 года выручка «Русала» от продаж в Азии выросла на 20,7%, до $4,81 млрд, доля рынка увеличилась с 53% до 58%. “Ъ” обратился за комментарием в «Русал».
Как сказано в обзоре Совкомбанка, за время перемирия между США и Ираном некоторые страны Персидского залива смогли экспортировать запасы алюминия и частично компенсировать дефицит поставок, но общий экспорт из региона по итогам 2026 года может сократиться на 44%, до 2,9 млн тонн. В Kept отмечают, что глобальный рынок учел риски перебоев и начал перестраиваться. Так, перечисляют аналитики, регионы, наиболее пострадавшие от сокращения отгрузок алюминия из стран Ближнего Востока, обращаются к вторичной переработке, Австралия планирует возобновить работу заводов, китайский холдинг Tsingshan рассматривает возможность строительства нового производства в Индонезии.
В Совкомбанке ожидают, что Китай в 2026 году останется главным покупателем российского первичного алюминия, поставки составят около 2,1 млн тонн. Таким образом, экспорт в Китай может вырасти на 4%. Восстановление спроса в Южной Корее в Совкомбанке допускают в 2027 году.