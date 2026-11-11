Скоротечность премий

Стоимость алюминия на LME в июне 2026 года превышала $3,8 тыс. за тонну, что стало максимумом с марта 2022 года, из-за перекрытия Ормузского пролива и повреждений заводов на Ближнем Востоке, но затем началась коррекция. По оценкам Kept, в третьем квартале алюминий на LME в среднем подешевел на 10% квартал к кварталу. «Мировые цены на алюминий подскочили всего за пару месяцев до четырехлетних максимумов, а потом стремительно откатились к исходной точке»,— комментировал глава совета директоров «Русала» Бернард Зонневельд результаты компании за первую половину 2026 года. В этот период, отмечал он, на многих рынках, для которых компания была надежным поставщиком, премии достигали исторических максимумов.