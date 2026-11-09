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Выпуск газеты №206/П

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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
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Три человека погибли при взрыве на металлургическом заводе в турецком Измире

На сталелитейном заводе турецкой промышленной компании HABA неподалеку от города Измир произошел взрыв, за которым последовал пожар. Погибли трое, еще 14 пострадали. Состояние троих из них оценивается как тяжелое, передает издание NTV.
По предварительной информации, взрыв произошел во время литья жидкой стали: мостовой кран рухнул прямо в электродуговую печь. После взрыва не менее 10 рабочих оказались под завалами. К предприятию направлены пожарные и врачи.
Металлургия
Турция
Техногенные катастрофы
Промышленность