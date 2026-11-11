«Интерфакс» узнал о проблемах при обсуждении акциза на импорт стали

Минфин и Минпромторг пока не согласовали параметры поправок к Налоговому кодексу, которые предусматривают введение акциза на импортную сталь. Власти пока не могут определиться, как разделить поставки продукции из государств ЕАЭС — ее облагать акцизом не планируется — и других стран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в металлургической отрасли.