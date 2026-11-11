«Интерфакс» узнал о проблемах при обсуждении акциза на импорт стали
Минфин и Минпромторг пока не согласовали параметры поправок к Налоговому кодексу, которые предусматривают введение акциза на импортную сталь. Власти пока не могут определиться, как разделить поставки продукции из государств ЕАЭС — ее облагать акцизом не планируется — и других стран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в металлургической отрасли.
Второе чтение поправок к Налоговому кодексу в Госдуме запланировано на 19 ноября, а внести поправки в профильный комитет можно до 12 ноября. Собеседник «Интерфакса» уточнил, что ни Минфин, ни Минпромторг пока не сообщали отраслевым компаниям о том, принято ли решение не вводить акциз.
Российские металлургические предприятия обсуждают возможность введения акциза на импортируемую стальную продукцию с осени 2025 года. В конце октября 2026 года Минпромторг направил в Минфин проект перечня металлопродукции, которую предлагается облагать акцизом на импортную сталь. Он включает около 500 кодов классификаторов товаров из ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС).