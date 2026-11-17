Предприятия живут надеждами
Бизнес улучшил ожидания при ослаблении спроса
Деловой климат в российской экономике в ноябре практически не изменился, следует из опубликованного Банком России 17 ноября «Мониторинга предприятий». Улучшение ожиданий предприятий компенсировало некоторое ухудшение оценок их текущей деятельности. Фактические результаты оценивались исходя из ситуации октября, когда промышленность в целом негативно оценивала динамику выпуска, а большинство отраслей — еще и спрос. Ценовые ожидания предприятий в ноябре снизились, хотя фактический рост отпускных цен в экономике ускорился.
На основании данных проведенного ЦБ в период с 1 по 11 ноября опроса 13 тыс. нефинансовых предприятий сводный индикатор бизнес-климата практически не изменился, составив 1,1 пункта против 1 пункта в октябре. Отметим, что текущие условия респонденты оценивают за предыдущий месяц, а ожидания — на следующие три месяца. Первые в ноябре снизились с минус 5,9 до минус 6,4 пункта, вторые выросли с 8,1 до 9 пунктов. Прогнозы производства и спроса улучшаются четвертый месяц подряд.
По отраслям в целом баланс текущих оценок выпуска снизился незначительно — с минус 5,4 до минус 5,6 пункта. При этом в торговле и услугах оценки улучшились, а в обработке и добыче полезных ископаемых — заметно ухудшились. Добывающие компании сообщали об ограничениях спроса и сохраняющихся логистических проблемах.
Баланс оценок фактической динамики спроса в экономике опустился с минус 6,4 до минус 7,2 пункта. Он оставался выше минимумов третьего квартала, но отрицательное значение по-прежнему указывает на преобладание сообщений о сокращении продаж над сообщениями об их росте.
Сводный промышленный индикатор, включающий также ожидания, снизился между октябрьской и ноябрьской волнами опроса с 2,5 до 0,9 пункта. В обработке он опустился с 3,5 до 1,9 пункта, в добыче — с 0,4 до минус 1,5 пункта. Ухудшение в обработке затронуло производителей потребительских, инвестиционных и промежуточных товаров.
Ценовые показатели также менялись разнонаправленно. Баланс текущих оценок роста издержек предприятиями снизился с 42,7 пункта по октябрьским оценкам до 41,4 пункта по ноябрьским — их рост замедляется четвертый месяц подряд. Предприятия продолжали сообщать об удорожании сырья, комплектующих, логистики, топлива и коммунальных услуг. При этом баланс изменения отпускных цен вырос с 13,7 до 14,7 пункта. Усиление их роста наблюдалось в электроэнергетике, водоснабжении, транспортировке и хранении. В остальных отраслях рост цен замедлился, а в сельском хозяйстве цены снижались шестой месяц подряд.
Ценовые ожидания в ноябре стали умереннее почти во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. Баланс ожиданий на следующие три месяца снизился с 20,7 до 18,6 пункта, оставаясь выше уровня второго квартала. Средний ожидаемый прирост отпускных цен в ближайшие три месяца уменьшился с 6% до 4,5% в годовом выражении. Заметнее всего ожидания снизились в электроэнергетике и водоснабжении после повышенных значений августа—октября.
В ноябре ЦБ впервые спросил предприятия об ожидаемом изменении цен на следующие 12 месяцев — в среднем компании ждут их повышения на 4,2%: от 1,8% в добыче до 6,1% в рознице. Этот показатель пока не скорректирован на сезонность и отражает планы относительно собственных цен предприятий.
Осторожные оценки текущей деятельности соседствуют с более благоприятными предварительными итогами третьего квартала (см. “Ъ” от 17 ноября). Росстат оценил рост ВВП в 1% год к году при оценке Минэкономики в 0,6%. В Райффайзенбанке считают, что основной вклад в такой результат обеспечил потребительский сектор при поддержке бюджетных расходов и кредитования. Сохраняющийся спрос — основание для длительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики, считают аналитики. Мониторинг ЦБ показывает, что улучшение ожиданий сочетается с ослаблением текущих оценок спроса.
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 2