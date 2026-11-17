Ценовые показатели также менялись разнонаправленно. Баланс текущих оценок роста издержек предприятиями снизился с 42,7 пункта по октябрьским оценкам до 41,4 пункта по ноябрьским — их рост замедляется четвертый месяц подряд. Предприятия продолжали сообщать об удорожании сырья, комплектующих, логистики, топлива и коммунальных услуг. При этом баланс изменения отпускных цен вырос с 13,7 до 14,7 пункта. Усиление их роста наблюдалось в электроэнергетике, водоснабжении, транспортировке и хранении. В остальных отраслях рост цен замедлился, а в сельском хозяйстве цены снижались шестой месяц подряд.