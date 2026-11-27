В Госдуме предложили давать постоянным донорам 100% оплату больничного
Депутаты фракции КПРФ Юрий Афонин, Алексей Куринный, Мария Дробот, Георгий Камнев и Александр Ивачев вместе с сенатором Айратом Гибатдиновым 28 ноября обратились к министру труда Антону Котякову. Они предлагают гарантировать постоянным донорам оплату больничного в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа, сообщают «Известия».
Сейчас пособие зависит от стажа: полную оплату получают граждане со стажем от восьми лет, а регулярные донации преимуществ не дают. Льготы донорам сейчас не распространяются на больничные.
Авторы инициативы предлагают считать постоянным донором того, кто за 12 месяцев до болезни сдал четыре дозы цельной крови или 16 доз компонентов. Парламентарии ссылаются на опыт Белоруссии, где такая норма действует с 2023 года, и считают, что она станет стимулом для донорства.