Авторы инициативы предлагают считать постоянным донором того, кто за 12 месяцев до болезни сдал четыре дозы цельной крови или 16 доз компонентов. Парламентарии ссылаются на опыт Белоруссии, где такая норма действует с 2023 года, и считают, что она станет стимулом для донорства.