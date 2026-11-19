Директор практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин связывает позитивные результаты в сегменте бумаги и упаковки с развитием онлайн-торговли, доставки и рынка готовой еды. Рост числа отправлений поддерживает потребность в транспортной упаковке, а расширение производства готовых блюд и их представленности в розничных сетях стимулирует спрос на потребительскую тару, в том числе картонные коробки, лотки и комбинированные материалы, поясняет он. В среднесрочной перспективе рост сегмента может сохраниться, считает эксперт. Вместе с тем, говорит Вадим Аникин, затраты на сырье, энергоресурсы и логистику, а также сдержанная потребительская активность будут ограничивать темпы роста производства и рентабельность предприятий.