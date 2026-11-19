Прибыль на бумаге
Segezha Group впервые с 2024 года увеличила квартальную OIBDA
Одна из крупнейших российских лесопромышленных компаний Segezha Group в третьем квартале впервые более чем за два года нарастила OIBDA. Основной причиной стал рост в сегменте бумаги и упаковки, а также деревянном домостроении. Участники отрасли указывают, что во многом экспортерам помогает ослабление рубля. Но фундаментальных причин для существенного улучшения ситуации на рынке они все еще не видят.
OIBDA Segezha Group в третьем квартале 2026 года выросла более чем в четыре раза год к году, до 2,3 млрд руб., сообщила компания. Показатель увеличился впервые с середины 2024 года. Выручка почти не изменилась, скорректировавшись на 0,3%, до 23,4 млрд руб.
По итогам девяти месяцев OIBDA снизилась на 6,5%, до 3,1 млрд руб., выручка — на 10,1%, до 61,4 млрд руб. Чистый убыток снизился на 30,6%, до 22,3 млрд руб. Чистый долг вырос на 34%, до 82,1 млрд руб.
В компании отметили, что «умеренное снижение» выручки год к году отражает общую ситуацию в отрасли.
Рост прибыли, говорят в Segezha Group, обеспечили сегменты «бумага и упаковка» с маржой 26,7% и «домостроение» (22,3%). Кроме того, восстанавливается деревообработка Сибири (маржа 13,7%) и Северо-Запада (выход в плюс).
«В целом по рынкам спрос смещается на СНГ, Ближний Восток и Северную Африку, Латинскую Америку»,— продолжают в Segezha Group. Закрытие мощностей в Европе и Канаде, удорожание логистики «расчищает» рынок для сильных игроков — в ряде ключевых регионов цены начали расти, что означает для группы улучшение ценовой конъюнктуры и рост рентабельности, говорят в компании.
Директор практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин связывает позитивные результаты в сегменте бумаги и упаковки с развитием онлайн-торговли, доставки и рынка готовой еды. Рост числа отправлений поддерживает потребность в транспортной упаковке, а расширение производства готовых блюд и их представленности в розничных сетях стимулирует спрос на потребительскую тару, в том числе картонные коробки, лотки и комбинированные материалы, поясняет он. В среднесрочной перспективе рост сегмента может сохраниться, считает эксперт. Вместе с тем, говорит Вадим Аникин, затраты на сырье, энергоресурсы и логистику, а также сдержанная потребительская активность будут ограничивать темпы роста производства и рентабельность предприятий.
Другие рыночные игроки не видят существенного улучшения конъюнктуры.
«Спрос на продукцию остается слабым, экспортные возможности снижены, логистика по-прежнему дорогая, а доступ к финансированию ограничен. В таких условиях говорить о восстановлении отрасли рано. Для этого нужны реальные изменения на рынках сбыта и улучшение экономики производства, а их пока нет»,— отмечает собеседник “Ъ” в секторе.
В «Илиме» напоминают, что целлюлозно-бумажная промышленность в целом — бизнес с выраженными циклами цен. Там указывают на некоторое оживление спроса на небеленую хвойную и беленую лиственную целлюлозу в Китае. Кроме того, говорят в компании, девальвация курса рубля от отметки 70–75 руб./$, которая действовала раньше, обеспечила более выгодные условия для экспортеров. «В целом же ситуация остается сложной»,— подчеркивают в «Илиме».
Глава комитета законодательного собрания Архангельской области Александр Дятлов говорит, что в целом по лесной отрасли региона общий финансовый результат (без субъектов малого предпринимательства) в январе—августе 2026 года был отрицательным и в 2,3 раза хуже результата за соответствующий период 2025 года. Снизились и производственные результаты: по итогам десяти месяцев пиломатериалы просели на 11%, фанера — на 32%, бумага и картон — на 1%. И пока предпосылок для заметного улучшения ситуации он не видит.