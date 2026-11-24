Госдума приняла закон о налоге на сверхдоходы для добывающих компаний
Госдума в окончательном чтении приняла закон о налоге на сверхдоходы для горно-металлургических компаний до 2029 года. Ставка — 30% для большинства полезных ископаемых и 20% для золота. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Согласно пояснительной записке, ежегодно налог будет приносить бюджету 200 млрд руб.
Налогом, помимо золота, будут облагаться товарные руды железа и цветных металлов — алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, сурьма и магний, а также многокомпонентные комплексные руды с такими компонентами. В перечень также входят горно-химическое сырье и полупродукты, содержащие драгоценные металлы. При этом на марганец, хром, вольфрам и молибден сбор распространяться не будет.
Объектом налогообложения станет дополнительная стоимость добытого сырья, возникающая при превышении средней мировой цены на него над средней ценой 2025 года. Для 2027 и 2028 годов показатель 2025 года умножается на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно.
В случае, если рост средней цены на сырье составит менее 10%, налог взиматься не будет. Налог также не возникнет, если добыча на участке не велась в 2025 году. Сбор не будет взиматься и в том случае, если НДПИ по соответствующему полезному ископаемому за 2025 год составил менее 10 млн руб. Законопроект также ограничивает сумму уплаченного налога — не более 15% выручки по каждому виду полезных ископаемых за вычетом начисленного НДПИ.
Кроме того, налог не взимается, если добыча велась на недрах, расположенных полностью или частично в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской, Херсонской областях, Крыму и Севастополе.