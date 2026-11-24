В случае, если рост средней цены на сырье составит менее 10%, налог взиматься не будет. Налог также не возникнет, если добыча на участке не велась в 2025 году. Сбор не будет взиматься и в том случае, если НДПИ по соответствующему полезному ископаемому за 2025 год составил менее 10 млн руб. Законопроект также ограничивает сумму уплаченного налога — не более 15% выручки по каждому виду полезных ископаемых за вычетом начисленного НДПИ.