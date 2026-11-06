Химическая формула
Квоты на экспорт удобрений продлили и снизили
Правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений на полгода, снизив их на 6%. Это вряд ли ограничит экспорт российских производителей, а сокращение квоты аналитики связывают как со снижением выпуска химической продукции в России, так и с необходимостью дополнительно защитить аграриев перед посевной.
Правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза на полгода, с декабря по май, и снизило их на 6%, до 18,8 млн тонн. Из этого объема 11,3 млн тонн приходится на азотные удобрения, включая 2,3 млн тонн аммиачной селитры, а остальная часть квоты (7,5 млн тонн) — на сложные удобрения.
Впервые квоты на экспорт минудобрений в России были введены с 1 декабря 2021 года и с тех пор постоянно продлевались. При этом в течение года правительство, как правило, пересматривало их размер в случае необходимости.
Как сообщал глава Российской ассоциации производителей минудобрений Андрей Гурьев, отечественные химические компании по итогам 2026 года планируют произвести 66 млн и экспортировать 45 млн тонн удобрений. По словам Нины Адамовой из ЦЭП Газпромбанка, пока производство удобрений в России снижается. Так, выпуск азотных удобрений за январь—август составил 18 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем годом ранее.
«Снижение экспортной квоты до мая 2027 года призвано обезопасить российских аграриев от дефицита на период весенней посевной кампании,— указывает эксперт.— Вспоминая практику прошлых лет, в случае роста производства удобрений высока вероятность, что экспортная квота будет расширена».
Руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков поясняет, что снижение квоты на 1,2 млн тонн едва ли ограничит объемы российского экспорта, поскольку квоты вырабатываются приблизительно на 70%, то есть утверждаются с большим запасом.
Эксперт напоминает, что калийные удобрения не квотируются. «Квоты формируются исходя из прогнозов производства и экспорта компаний—производителей удобрений,— отмечает эксперт.— Причинами сокращения квоты на экспорт азотных удобрений являются превентивное обеспечение отечественных аграриев перед весенней посевной кампанией, необходимость сдерживания цен на внутреннем рынке, а также корректировка баланса рынка на фоне незначительного снижения производства и экспорта аммиачной селитры».
По словам Максима Братчикова, спрос на удобрения на мировых рынках остается умеренно устойчивым. Но, говорит он, потребители демонстрируют высокую чувствительность к ценам. Из-за дорогих кредитов фермеры в Латинской Америке и других регионах оптимизируют расходы, а на рынке обострилась конкуренция со стороны Китая, который активно участвует в крупных азиатских тендерах, отмечает эксперт.
При этом цены на азотные удобрения, по данным MMI, после весенних пиков текущего года, когда мировые котировки карбамида взлетали выше $700 за тонну, в начале ноября стабилизировались в коридоре $390–420 за тонну.
Егор Козлов, консультант консалтинговой компании «Имплемента», отмечает, что мировой спрос на азотные удобрения остается высоким, прежде всего благодаря закупкам Индии и Бразилии, хотя высокие цены сдерживают активность покупателей.
В то же время стоимость фосфорных удобрений держится на высоких уровнях на фоне подорожания одного из сырьевых компонентов — серы — примерно на 80% с начала года. Как отмечают в «Эйлер», цены на диаммонийфосфат (DAP) выросли на 25% к 2025 году, до $835 за тонну. Сейчас на серу приходится практически половина стоимости сырья, необходимого для производства DAP, указывает старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин. Хотя себестоимость сырья, поясняет эксперт, снизилась относительно начала ближневосточного конфликта, рентабельность производства остается ниже среднециклических уровней.
«Дефицит серы накапливается, что помимо роста себестоимости приводит к перебоям предложения»,— указывает господин Халин. В частности, поставки из Марокко, крупнейшего мирового экспортера фосфатов, сокращаются из-за нехватки серы.
По данным OCP Group, напоминает эксперт, глобальная торговля фосфатами упала на 22% в первом полугодии 2026 года, так как фермеры ранее откладывали внесение этого вида удобрений, формируя отложенный спрос, который поддержит цены даже после окончания конфликта. В «Эйлер» ожидают, что в дальнейшем котировки карбамида могут пойти вниз, в то время как цены на фосфаты в 2027 году сохранятся на высоком уровне.
Егор Козлов ожидает в 2027 году снижения цен по мере восстановления поставок, расширения предложения удобрений и удешевления сырья. Однако ситуация на Ближнем Востоке остается главным фактором неопределенности для мирового рынка, говорит эксперт.