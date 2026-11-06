Химическая формула

В то же время стоимость фосфорных удобрений держится на высоких уровнях на фоне подорожания одного из сырьевых компонентов — серы — примерно на 80% с начала года. Как отмечают в «Эйлер», цены на диаммонийфосфат (DAP) выросли на 25% к 2025 году, до $835 за тонну. Сейчас на серу приходится практически половина стоимости сырья, необходимого для производства DAP, указывает старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин. Хотя себестоимость сырья, поясняет эксперт, снизилась относительно начала ближневосточного конфликта, рентабельность производства остается ниже среднециклических уровней.