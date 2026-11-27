В Россию из Сербии экстрадирован обвиняемый в сбыте наркотиков
Россиянин, обвиняемый в незаконном сбыте наркотических средств, экстрадирован из Сербии в Россию, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Мужчину передали российским правоохранительным органам сегодня в аэропорту Белграда.
По данным МВД, в январе 2018 года в Перми во время проверочной закупки у мужчины было приобретено около 3 гр наркотического средства растительного происхождения. Впоследствии мужчина скрылся за границей. В декабре 2023 года его объявили в международный розыск.
Спустя два года разыскиваемого задержали на территории Сербии. Уголовное дело расследуется по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК). Максимальная санкция по этой статье — пожизненное лишение свободы.