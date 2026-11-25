— Смотря для чего. Если речь о заборе — да, тут люди правы. Зачем платить за ГОСТ, если это временная ограда? Это просто разумная экономия. Но как только мы говорим про дом, который ты строишь раз в жизни... Вот ты закрыл контур, начал делать ремонт внутри, и тут у тебя начинает течь крыша. И выясняется, что те сэкономленные на металле копейки превратились в огромную проблему. Мы это поняли, когда общались с людьми и создавали наши бренды. Обычному человеку, который строит дом впервые, нужна поддержка. Ему нужно просто объяснить: вот на это — смотри, на это — нет. А дальше уже честная игра — показывать товар лицом и доказывать, что наше качество того стоит.