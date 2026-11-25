«Большие ребята раскачиваются чуть медленнее»
Глава «Северсталь Сеть» Виктор Романовский — о спросе на металл у МСБ
Слабый спрос на внутреннем рынке стимулирует металлургов к диверсификации сбыта. Так, «Северсталь» в ноябре 2025 года объединила дистрибуторское подразделение и трейдера в «Северсталь Сеть», чтобы усилить направление работы с малым и средним бизнесом (МСБ). Об особенностях спроса таких потребителей, перестройке системы поставок и адаптации клиентов к кризисам “Ъ” рассказал гендиректор «Северсталь Сеть» Виктор Романовский.
— Какую долю сейчас в продажах группы занимает МСБ, как меняется показатель?
— Если смотреть на цифры, то на МСБ приходится чуть больше трети наших продаж. Глобально мы в этом направлении растем несколько лет подряд. Каждый год прибавляем понемногу. Главную роль здесь играет постоянное расширение сервисного предложения для нашей аудитории, в том числе за счет M&A-сделок. Если брать конкретно эти три квартала, то год очень рваный. На фоне того, что весь рынок сейчас либо стоит на месте, либо, как мы видим, начинает сокращаться, мы свои объемы удерживаем.
— Как смотрите на четвертый квартал?
— Четвертый, думаю, пройдет ровно — спрос просто стабилизируется. Все-таки конец года — это всегда снижение потребления. Стройки встают, физически ничего не построишь, а это самый большой кусок рынка. Машиностроение, малая энергетика, инфраструктура — они, конечно, продолжают закупать металл, но их объемов не хватит, чтобы закрыть эту яму в строительстве.
— Какая продукция наиболее востребована у МСБ?
— Если говорить о стройке, то там, как всегда, главные — это арматура и труба. Рынок держится на четырех китах. Во-первых, это многоквартирные дома, которые девелоперы все еще достраивают. Во-вторых, частное домостроение, которое последние несколько лет чувствует себя отлично, еще со времен пандемии, этот тренд не сбавляет обороты. Плюс ко всему реновация, которая идет прямо здесь. И последнее — ЖКХ. Это именно те, кто потребляет арматуру и трубу в огромных количествах. Все остальное, например металлочерепица или полимерный прокат, идет уже с большим отрывом.
— Чувствуете, что конечные покупатели начинают экономить на материалах, выбирая более бюджетные аналоги?
— Смотря для чего. Если речь о заборе — да, тут люди правы. Зачем платить за ГОСТ, если это временная ограда? Это просто разумная экономия. Но как только мы говорим про дом, который ты строишь раз в жизни... Вот ты закрыл контур, начал делать ремонт внутри, и тут у тебя начинает течь крыша. И выясняется, что те сэкономленные на металле копейки превратились в огромную проблему. Мы это поняли, когда общались с людьми и создавали наши бренды. Обычному человеку, который строит дом впервые, нужна поддержка. Ему нужно просто объяснить: вот на это — смотри, на это — нет. А дальше уже честная игра — показывать товар лицом и доказывать, что наше качество того стоит.
По сути, наша инфраструктура начинает работать как собственный отдел снабжения и инжиниринга. Но перестроить под это систему непросто.
Представьте: за нами стоит огромный комбинат, мы отгружаем многотысячные партии федеральным игрокам. И тут рядом встает ИП со своими трубами для заборов. Привычные методы здесь не работают: с маленькими клиентами нельзя работать просто «линейно руками», наняв в два раза больше менеджеров. Они начнут врезаться друг в друга, затраты взлетят, а неразбериха только усилится. Тут нужна автоматизация. Это реальный вызов для большой компании. Но мы не сдаемся, потому что видим два существенных плюса. Первый — мы режем лишние звенья в цепочке. Клиент получает от нас бесплатную техподдержку, а мы забираем у него тонну обратной связи. Второй — когда ты научился эффективно работать с тысячами мелких, твои собственные затраты падают. И этой сэкономленной прибылью мы можем поделиться с тем же МСБ.
— Как в целом меняются инвестиционные стратегии ваших клиентов из МСБ в текущих условиях?
— Если отбросить эмоции, я вижу две вещи, которые меня реально впечатляют. Первая — это их скорость. Они просто «терминаторы» в плане перестройки. Вот парень делал только железные коробки для трансформаторов. Прошел год. Он говорит: «Коробки никому не нужны, я за семь месяцев разобрался, как делаются сами трансформаторы, нашел поставщиков "начинки" и теперь делаю полный цикл». Год назад они думали, как не закрыться, а сейчас говорят: «Рынок отличный, мы эксперты, конкуренция идет не по цене, а по мозгам, у нас все хорошо». Они видят окно возможности и просто берут и меняют весь завод. А наша задача — в этот же момент, с таким же темпом разобраться в их новом бизнесе и помочь.
Вторая история — про склад. Раньше у них логика была простая: «Ну сорвется поставка — и ладно, у меня на складе неделя запаса лежит, перекрою». Сейчас так живут единицы.
Почти все работают «с колес». Поэтому они покупают металл не одной большой партией, а мелкими кусочками, но привозить мы должны его день в день. Любой наш сбой для них теперь — остановка производства. Так что для нас это конкретный такой операционный вызов.
По деньгам что происходит? В плохой рынок все трясутся над «обороткой», и чтобы помочь нашим клиентам, мы плотно работаем с банками. Мы для банков — крупный клиент, у нас с ними долгая история, поэтому мы помогаем им донастраивать продукты, чтобы они могли кредитовать наших клиентов. И нам самим это выгодно.
А самое любопытное во всей этой истории — финальный штрих. Все, что я сейчас перечислил про малый бизнес, один в один касается и наших гигантов. Просто большие ребята раскачиваются чуть медленнее. У них все то же самое, но с опозданием.
— Что именно вы относите к МСБ? Условно десять арматурин можете кому-то поставить?
— Можем. У нас же есть свое розничное подразделение, которое работает как с малым бизнесом, так и частично с розничным. Мне как-то показывали фото из точки в Ярославле — там потоки клиентов специально разделены, чтобы не мешать оптовикам, так просто выгоднее работать. И вот туда приехал клиент на велосипеде. Ему к раме привязали арматурину, и он с ней так и укатил. Нужно было что-то быстро починить.
— У вас нет границы по выручке для предприятий, с которыми вы работаете?
— Нет. Плюс ко всему внутри одной большой компании могут быть инженерный центр и стройка с двумя разными отделами снабжения, и мы пытаемся как-то с ними со всеми работать. У нас внутри компании из-за этого вечный спор: как их делить? В итоге мы решили не смотреть на тонны. Вместо этого мы смотрим на то, как бизнес покупает. Если ему не подходит заводской сервис по минимальным объемам поставок, срокам или ж/д веткам либо он закупает раз в неделю по чуть-чуть — одна машина, 15 позиций разного товара, то для нас это МСБ. Пусть он хоть миллиарды зарабатывает, физически он гигант, но потребляет он как малый бизнес.
— Какие еще услуги востребованы у ваших клиентов среди МСБ?
— Первое — это переработка. Клиентам сейчас невыгодно самим резать или гнуть металл, у них нет объемов для эффективности. Поэтому они несут это нам. У нас своя сеть сервисных металлоцентров, и это направление стараемся развивать. Второе — это цифра. Клиентская база нашего онлайн-магазина за прошлый год выросла на 40%. И люди там делают все: и покупают, и просто наличие смотрят. Но возник новый вызов.
Клиент в B2B хочет того же, что и дома в интернет-магазине: чтобы все было за один клик. Цена — сразу, машина — сразу, доставка — сразу.
Если в конце оформления заказа клиент видит «ой, а машины нет» или «цену доставки скажем завтра» — он уходит. Мы за последний год много сделали, чтобы в момент заказа все подтверждалось сразу. И это потянуло за собой логистику — теперь мы возим день в день.
— Как еще пришлось перестраивать логистическую, складскую систему для работы с МСБ?
— Нам все пришлось перестроить. Почти все едет машинами. У нас есть свои логистические партнеры. И это важно, что именно свои, которые возят металл постоянно. А не так, что сегодня он арбузы повез, завтра — доски, а послезавтра — наш швеллер. Там же и крепления другие нужны, и навыки, и безопасность. Но самое интересное — это работа с теми, кто забирает сам. У кого-то свои машины, у кого-то наемные. И для них самое больное — это когда мы на складе их держим. Особенно наемные: если мы машину на 12 часов поставили на выгрузку, клиент попадает на деньги — простой ночью, простой утром, плюс он за следующий день платит. Поэтому мы сейчас на этапе заказа сразу «считаем» машину. Клиент пишет: у меня машина 10 метров. А мы ему: твой заказ с креплениями не влезет. Они это очень ценят. Плюс жесткое соблюдение времени отгрузки. Приехал в свое окно — уехал.
— «Северсталь» не ждет роста спроса на сталь в 2027 году? Как считаете, какое будет потребление у МСБ?
— Сложно сказать, я думаю, что год будет примерно такой же, как 2026-й… Обычно ведь как: смотришь на рынок и видишь какой-то большой плюс или большой минус, который все решит. А сейчас ни явных плюсов, ни явных минусов на следующий год не просматривается. Слишком много всего меняется, чтобы сейчас что-то уверенно обещать.
Газета «Коммерсантъ» №218от 25.11.2026, стр. 10