Цветмет озолотился

У «Норникеля», 11-го производителя меди в мире, на этот металл приходится 32% выручки, подсчитывали в «Альфа-Капитале». Директор департамента маркетинга и сбыта «Норникеля» Денис Шарыпин говорил в июле 2026 года, что мировой экономике уже сейчас нужен дополнительный 1 млн тонн меди ежегодно и потребность в металле будет только расти вместе с гонкой за искусственным интеллектом и зеленым переходом. «Норильский никель» теперь правильнее называть «Норильской медью», заметил топ-менеджер. В последнем обзоре рынка металлов в июне компания прогнозировала, что рынок рафинированной меди останется в умеренном профиците в ближайшей перспективе. Спрос на рафинированную медь в 2026–2027 годах может расти на 3% год к году, предложение — на 1% и 3% соответственно, что предполагает профицит в размере 250 тыс. тонн в 2026 году и 160 тыс. в 2027 году, сообщал «Норникель».