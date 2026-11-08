Цветмет озолотился
Цена на импортную медь в Китае бьет рекорды
Сокращение запасов и ремонты местных заводов подняли премии на импортную рафинированную медь в Китае до максимума. Это может благоприятно сказаться и на российских поставщиках, которые занимают 20% в китайском импорте. Но высвобождение накопленной в США рафинированной меди может снизить биржевые цены.
Премия на импортные медные катоды к котировкам на Лондонской бирже металлов (LME) в Китае за месяц к 6 ноября выросла на 83,3%, до $220 за тонну, по данным Platts (входит в S&P Global). Это самый высокий уровень с начала мониторинга в августе 2014 года. На 6 ноября трехмесячный контракт на медь на LME стоил $13,76 тыс. за тонну.
Как сказано в обзоре S&P Global, высокие импортные премии обычно свидетельствуют о большей готовности китайских покупателей приобретать импортный металл. Рост премии аналитики объясняют снижением биржевых запасов, сокращением производства на местных заводах из-за ремонтов и ремонтных работах на некоторых японских предприятиях по производству меди, что привело к ограниченной доступности метала на спот-рынке. Так, запасы меди на складах Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) за неделю к 30 октября снизились на 17,9%, до 44,61 тыс. тонн.
Россия — один из главных поставщиков медных катодов в Китай с долей 20%, отмечали в ЦЭП Газпромбанка. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе—сентябре 2026 года экспорт рафинированных медных катодов из России в Китай вырос на 13% год к году, до 293,5 тыс. тонн, стоимость поставок увеличилась на 58%, до $3,9 млрд. В сентябре Китай закупил 47,9 тыс. тонн российских рафинированных медных катодов за $685,6 млн. Относительно августа 2026 года и сентября 2025 года объем импорта увеличился примерно в два с половиной раза, следует из таможенных данных.
В то же время, отмечают в S&P Global, участники рынка допускают рост давления на биржевые котировки, так как снижение рисков, связанных с введением США импортных пошлин на рафинированную медь, может высвободить большой объем металла на мировой рынок, что оставит больше меди и для Китая. Как указывают аналитики, на 4 ноября медь на нью-йоркской бирже Comex стоила на $85 за тонну дешевле, чем на LME, тогда как месяцем ранее цены на Comex превышали котировки на LME примерно на $89 за тонну.
У «Норникеля», 11-го производителя меди в мире, на этот металл приходится 32% выручки, подсчитывали в «Альфа-Капитале». Директор департамента маркетинга и сбыта «Норникеля» Денис Шарыпин говорил в июле 2026 года, что мировой экономике уже сейчас нужен дополнительный 1 млн тонн меди ежегодно и потребность в металле будет только расти вместе с гонкой за искусственным интеллектом и зеленым переходом. «Норильский никель» теперь правильнее называть «Норильской медью», заметил топ-менеджер. В последнем обзоре рынка металлов в июне компания прогнозировала, что рынок рафинированной меди останется в умеренном профиците в ближайшей перспективе. Спрос на рафинированную медь в 2026–2027 годах может расти на 3% год к году, предложение — на 1% и 3% соответственно, что предполагает профицит в размере 250 тыс. тонн в 2026 году и 160 тыс. в 2027 году, сообщал «Норникель».
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 9