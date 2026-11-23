Выручка «Селигдара» от реализации золота за январь-сентябрь увеличилась на 18% — до 64,4 млрд руб., от реализации концентратов, содержащих олово, медь и вольфрам, — почти вдвое, до 12,7 млрд руб. EBITDA за отчетный период выросла на 44% — до 42,5 млрд руб. Рентабельность показателя составила 55%. Прибыль до налогообложения достигла 2,34 млрд руб. против убытка в 5,47 млрд руб. годом ранее.