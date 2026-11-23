«Селигдар» получил чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев против убытка годом ранее
Чистая прибыль «Селигдара» по МСФО составила 4,53 млрд рублей за 9 месяцев
Чистая прибыль «Селигдара» по МСФО составила 4,53 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года против убытка в 7,67 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Консолидированная выручка компании выросла на 26% — до 78,2 млрд руб., указано в отчетности.
Выручка «Селигдара» от реализации золота за январь-сентябрь увеличилась на 18% — до 64,4 млрд руб., от реализации концентратов, содержащих олово, медь и вольфрам, — почти вдвое, до 12,7 млрд руб. EBITDA за отчетный период выросла на 44% — до 42,5 млрд руб. Рентабельность показателя составила 55%. Прибыль до налогообложения достигла 2,34 млрд руб. против убытка в 5,47 млрд руб. годом ранее.
«Селигдар» — одна из крупнейших в России компаний по запасам золота и олова. Активы расположены в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и на Чукотке.