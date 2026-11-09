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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
ИндустрииГорнодобывающая промышленность

Правительство включило титан в перечень редких металлов

Правительство России внесло титан в перечень редких металлов, следует из распоряжения. Кроме того, изделия из марганца теперь относятся к продукции с высокой долей добавленной стоимости. В этот перечень входят товары, которые выпускают из добытых дефицитных видов твердых полезных ископаемых.
До этого к редким металлам относились 14 видов полезных ископаемых: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал и рений.
В декабре 2025 года в России утвердили план развития отрасли редких и редкоземельных металлов, рассчитанный до 2030 года. Документ охватывает этапы от добычи и переработки до производства высокотехнологичной продукции.
Подробнее о развитии отрасли — в материале «Ъ» «Один на неодим».
Правительство России
Горнодобывающая промышленность
Промышленность