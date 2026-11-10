С металла какой спрос

Ведущий аналитик «Т-Банк Инвестиций» Ахмед Алиев связывает снижение выпуска как с падением внутреннего спроса, так и с логистическими проблемами на экспортном направлении. По данным «Северстали», за девять месяцев 2026 года потребление стали в России выросло на 1% год к году за счет частичной реализации отложенного спроса в третьем квартале. Но в четвертом квартале ожидается сезонное охлаждение потребления, и по итогам года спрос снизится на 0,5%. Согласно презентации «Русской стали», которую цитировал «Интерфакс», в январе—сентябре экспорт сократился на 16%, или на 2,8 млн тонн. Как отмечали металлурги, перенаправление поставок на Балтику в условиях ограничений на Черном море повышает издержки, а дефицит мощностей в ряде портов Северо-Запада не позволяет формировать партии. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов говорит, что сезонное охлаждение строительного спроса накладывается на дорогие кредиты, которые ограничивают запуск новых проектов и закупки металла.