С металла какой спрос
Производство стали снова сократилось в октябре
После сентябрьского подъема производство стали и проката в октябре сократилось на 2–4,7%. Сказываются сезонное охлаждение внутреннего спроса и сложности с экспортом. По итогам года аналитики ожидают сокращения выпуска в пределах 4%, а в 2027 году допускают начало восстановления производства стали.
Производство стали и проката в октябре перешло к снижению после роста месяцем ранее. По предварительным данным корпорации «Чермет», выпуск стали сократился на 2% год к году и на 1,8% к сентябрю, до 5,2 млн тонн, готового проката — на 4,7% и 6,8%, до 4,4 млн тонн. Производство стальных труб увеличилось на 7% в годовом выражении, но упало на 11% относительно предыдущего месяца, до 0,8 млн тонн. В сентябре выпуск стали прибавил 5,8%, готового проката — 2,6%, стальных труб — 22% год к году.
За десять месяцев 2026 года, согласно данным «Чермета», российские металлурги снизили производство стали на 3% относительно аналогичного периода 2025 года, до 54,4 млн тонн. Выпуск готового проката упал на 3,6%, до 47,4 млн тонн, стальных труб — на 13%, до 7,5 млн тонн.
Ведущий аналитик «Т-Банк Инвестиций» Ахмед Алиев связывает снижение выпуска как с падением внутреннего спроса, так и с логистическими проблемами на экспортном направлении. По данным «Северстали», за девять месяцев 2026 года потребление стали в России выросло на 1% год к году за счет частичной реализации отложенного спроса в третьем квартале. Но в четвертом квартале ожидается сезонное охлаждение потребления, и по итогам года спрос снизится на 0,5%. Согласно презентации «Русской стали», которую цитировал «Интерфакс», в январе—сентябре экспорт сократился на 16%, или на 2,8 млн тонн. Как отмечали металлурги, перенаправление поставок на Балтику в условиях ограничений на Черном море повышает издержки, а дефицит мощностей в ряде портов Северо-Запада не позволяет формировать партии. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов говорит, что сезонное охлаждение строительного спроса накладывается на дорогие кредиты, которые ограничивают запуск новых проектов и закупки металла.
По оценкам Ахмеда Алиева, по итогам 2026 года ожидается сокращение производства стали на 2–4%, а в 2027 году — восстановление в пределах 1–2%. В 2025 году, по данным «Чермета», в России было выпущено 67,4 млн тонн стали и 59,1 млн тонн готового проката, что на 4,6–4,4% меньше, чем годом ранее.
Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников прогнозирует сокращение производства стали по итогам года примерно до 65 млн тонн, проката — до 56–57 млн тонн. В 2027 году, по его оценкам, показатели могут увеличиться до 66–67 млн и 57–58 млн тонн соответственно. Прогнозы, уточняет эксперт, основаны на снижении ставки ЦБ и «более разумной политике» банков в части пересмотра стоимости недвижимости, построенной по проектному финансированию. Текущие высокие цены в условиях падения платежеспособного спроса создают беспрецедентный навес непроданного жилья, добавляет он.
Аналитики Альфа-банка в ноябрьском обзоре компаний строительного сектора отмечали, что в 2026 году просадку потребления металла со стороны нефтегазовой отрасли, машиностроения и энергетики компенсировал рост спроса в строительном секторе. В 2027 году рынок металлопродукции, с одной стороны, может потерять часть поддержки из-за возможного сокращения ввода жилья, с другой — вероятна реализация отложенного спроса со стороны нефтегазовой отрасли, в которой растут добыча газа и экспортные доходы, указывают эксперты. Как сказано в обзоре, рынок, по всей видимости, принял реальность сохранения высокой ключевой ставки на более длительном горизонте. При этом происходит оптимизация сбытовых сетей, запасы у участников отрасли сокращаются, что говорит о росте волатильности спроса поверх фактора сезонности, предупреждают в Альфа-банке.
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 9