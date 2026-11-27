Минпросвещения сообщило, что зимние каникулы в 2026/2027 учебном году для школьников продлятся 11 дней, что на один день меньше, чем в предыдущем учебном году, передает ТАСС. Точные даты отдыха — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.