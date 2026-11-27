Минпросвещения сократило зимние каникулы для школьников на один день
Минпросвещения сообщило, что зимние каникулы в 2026/2027 учебном году для школьников продлятся 11 дней, что на один день меньше, чем в предыдущем учебном году, передает ТАСС. Точные даты отдыха — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.
В ведомстве подчеркнули, что суммарная продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается образовательными организациями с ориентиром на требования Роспотребнадзора. Это необходимо, чтобы дети отдыхали достаточно и восстанавливали силы для успешного освоения образовательной программы.
Согласно рекомендациям Минпросвещения, для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале — с 15 по 21 февраля 2027 года . При этом школы сохраняют право самостоятельно корректировать график в рамках санитарных норм, которые устанавливают минимальную продолжительность отдыха не менее семи дней.