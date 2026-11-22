Глобальный рынок фосфорных удобрений, по оценкам MMI, также испытывает давление слабого спроса в условиях высоких производственных затрат. В США снижение покупательских заявок на DAP сопровождается сокращением предложений на ближайшие месяцы, в Бразилии новые сделки по MAP заключаются без изменения цен, индийские импортеры ограничивают закупки после пересмотра ставок субсидирования и на фоне достаточных запасов, поясняют эксперты. В Китае, по их словам, производители сокращают загрузку мощностей из-за отсутствия экспорта и низкого внутреннего спроса. И хотя снижение затрат на серу способствует восстановлению производства в Марокко, экспорт DAP и MAP из страны остается существенно ниже прошлогоднего. В Европе, продолжают в MMI, закупочная активность ограничена высокими ценами и затратами на аммиак.