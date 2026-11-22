Удобренный спрос
Цены на карбамид в портах Балтики с октября снизились на 12%
Низкий спрос на ключевых мировых рынках после окончания сельскохозяйственного сезона и высокие запасы в ряде стран способствуют снижению цен на основные виды минеральных удобрений. На неделе в середине ноября карбамид в портах Балтики подешевел на 4–5%, котировки на часть фосфорных удобрений скорректировались на 1%. В дальнейшем цены может поддержать наращивание закупок в Индии, где утвердили субсидии на калий и фосфорные удобрения, а также должен состояться крупный тендер на карбамид.
Цены на карбамид на базисе FOB Балтика с начала октября по середину ноября упали на 12%, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). По данным Metals & Mining Intelligence (MMI), с 12 по 19 ноября средняя стоимость гранулированного карбамида на условиях FOB Балтика снизилась на 5%, до $393, приллированного — на 4%, до $378 за тонну. Цена диаммонийфосфата (DAP) в середине ноября с отгрузкой в портах Балтики скорректировалась на 1%, до $768 за тонну, аммонийфосфат (MAP) подорожал на 1%, до $770 за тонну.
Как отмечают в MMI, текущая конъюнктура на мировом азотном рынке характеризуется низким интересом со стороны покупателей в Европе, США и Юго-Восточной Азии, а также вынужденными уступками в цене со стороны производителей. К настоящему моменту рынок нащупал ценовое дно, что сразу спровоцировало масштабный всплеск торговой ликвидности и закрытие оптовых контрактов на декабрь в Бразилии и США, поясняют в агентстве.
Старший консультант «Имплементы» Егор Козлов также связывает снижение цен на карбамид после весеннего скачка с возвращением Китая на мировой рынок и ослаблением закупочной активности. После ограничений экспорта для обеспечения внутреннего спроса Китай возобновил выдачу экспортных квот, постепенно расширяя их на фоне завершения посевного сезона, говорит эксперт.
Кроме того, указывают в MMI, ситуацию в азотном секторе усугубила задержка нового импортного тендера в Индии. Из-за этого трейдеры заранее закладывали в свои котировки сценарий более низких цен на будущих торгах, что вынудило экспортеров повсеместно снижать декабрьские индикативы и конкурировать за ограниченные альтернативные рынки.
Глобальный рынок фосфорных удобрений, по оценкам MMI, также испытывает давление слабого спроса в условиях высоких производственных затрат. В США снижение покупательских заявок на DAP сопровождается сокращением предложений на ближайшие месяцы, в Бразилии новые сделки по MAP заключаются без изменения цен, индийские импортеры ограничивают закупки после пересмотра ставок субсидирования и на фоне достаточных запасов, поясняют эксперты. В Китае, по их словам, производители сокращают загрузку мощностей из-за отсутствия экспорта и низкого внутреннего спроса. И хотя снижение затрат на серу способствует восстановлению производства в Марокко, экспорт DAP и MAP из страны остается существенно ниже прошлогоднего. В Европе, продолжают в MMI, закупочная активность ограничена высокими ценами и затратами на аммиак.
На калийном рынке цены продолжили умеренно снижаться с завершением глобального сельскохозяйственного сезона. На середину ноября средневзвешенная цена стандартного калия на FOB Балтика составляла $300 за тонну, гранулированного — $317 за тонну. В MMI отмечают, что мировой рынок по-прежнему опасается последствий логистических рисков в Черном море и негативного влияния на сроки поставок.
В перспективе ожидается частичное восстановление котировок на основные виды удобрений благодаря росту потребления.
Как считают в ЦЦИ, спрос может увеличиться со стороны Индии, где недавно на 64% были повышены субсидии на фосфорсодержащие и калийные удобрения, что способствует росту импорта. По оценкам аналитиков, за январь—август доля России в поставках фосфорсодержащих удобрений в Индию выросла с 28% до 36%, калийных — с 39% до 50%, карбамида — с 16% до 19%. Но, полагает Егор Козлов, новые субсидии скорее будут способствовать сохранению спроса на удобрения, в том числе российские, а не создавать существенный стимул для роста закупок.
В азотном сегменте, полагают в «Имплементе», к повышению цен относительно ожидаемого уровня могут привести новый крупный тендер Индии или дополнительные перебои с поставками с Ближнего Востока. В MMI добавляют, что дальнейшее снижение котировок карбамида будет ограничено дефицитом физического предложения, в том числе из-за сокращения экспорта из Китая, урезанного из-за дороговизны газа производства в Египте и зимнего снижения загрузки мощностей в Иране.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 8