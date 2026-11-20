У Пентагона нет долгосрочного плана по наращиванию объемов боеприпасов
У Пентагона нет долгосрочного плана наращивания объемов производства боеприпасов. Об этом указано в докладе Счетной палаты США (GAO).
В документе отмечается несоответствие между тем, что закупает Министерство обороны, и тем, что действительно необходимо вооруженным силам. По данным ведомства, у Пентагона отсутствует всеобъемлющий план, который связывал бы производство боеприпасов и их финансирование с реальными потребностями армии.
В оборонном ведомстве заявили, что отсутствие жесткого плана позволяет военным гибко реагировать на глобальные события, а не действовать исключительно в рамках общих требований.
Как указала в письме Washington Post директор группы Счетной палаты по оборонному потенциалу и управлению Диана Молдафски, исследование показало, что война в Иране усугубила нехватку боеприпасов. Она назвала эту проблему постоянной в последние годы.