В документе отмечается несоответствие между тем, что закупает Министерство обороны, и тем, что действительно необходимо вооруженным силам. По данным ведомства, у Пентагона отсутствует всеобъемлющий план, который связывал бы производство боеприпасов и их финансирование с реальными потребностями армии.