Путин указал на проблемы с дорогами в Архангельской области
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Северодвинск провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Глава государства обратил внимание на ситуацию с местными дорогами. По его словам, в этом направлении предстоит еще много работы. Губернатор доложил, что за пять лет в регионе построено 2,2 тыс. дорог и 67 мостов.
Александр Цыбульский признал, что в нормативном состоянии находится лишь 38% местных дорог, однако опорная региональная сеть приближается к 75%, а в агломерациях показатель достигает 85%. По словам губернатора, работа в этом направлении активно ведется. Президент также поинтересовался динамикой доходов населения региона.
Глава области сообщил, что среднедушевые доходы растут, а Архангельская область входит в топ-25 регионов страны по уровню заработной платы. Встреча прошла в рамках поездки Владимира Путина в Архангельскую область, где также обсуждались вопросы строительства дорог и социально-экономического развития территории.