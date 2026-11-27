Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Северодвинск провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Глава государства обратил внимание на ситуацию с местными дорогами. По его словам, в этом направлении предстоит еще много работы. Губернатор доложил, что за пять лет в регионе построено 2,2 тыс. дорог и 67 мостов.