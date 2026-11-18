Безопасности добавят срок
Госдума ужесточает ответственность за нарушения на опасных производствах
Срок давности при привлечении к административной ответственности за правонарушения в сфере промышленной безопасности увеличится с одного года до трех лет — соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Устанавливается также, что возбуждать административные дела по фактам аварий контрольные органы смогут и без проведения дополнительных проверок. Изменения призваны ужесточить ответственность за нарушения правил безопасности в промышленности и в первую очередь затронут опасные производственные объекты нефтегазовой, химической, металлургической и горнодобывающей отраслей.
Госдума 18 ноября приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере промышленной безопасности. Подготовленные группой сенаторов изменения в КоАП предусматривают увеличение срока привлечения к административной ответственности в этой сфере с одного года до трех лет.
Поправками также устанавливается, что срок давности при таком нарушении, как выдача заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, будет исчисляться не с момента оформления документа, а со дня регистрации этого документа в соответствующем государственном реестре (сейчас по этому вопросу сложилась противоречивая судебная практика). Кроме того, возбуждать административные дела по результатам расследования причин аварий или несчастных случаев можно будет без проведения предусмотренной сейчас законом дополнительной плановой или внеплановой проверки.
Изменения в первую очередь затронут владельцев и эксплуатантов опасных производственных объектов (это предприятия нефтегазовой, химической, металлургической, горнодобывающей отраслей), а также организации, проводящие экспертизу в сфере промышленной безопасности.
По словам соавтора законопроекта сенатора Александра Савина, он разработан по результатам анализа правоприменительной практики. Поправки должны устранить правовые пробелы, позволявшие исполнителям экспертизы и должностным лицам избегать наказания. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, такие признаки нарушений, как, например, выдача заведомо ложных заключений экспертизы, могут быть выявлены только в ходе контрольных мероприятий, число которых в рамках риск-ориентированного подхода существенно упало как в отношении самих производственных объектов, так и организаций, проводящих экспертизу.
По мнению управляющего партнера юридической компании ЭНСО Алексея Головченко, новации необходимы, поскольку длительность расследования аварий, технических экспертиз и установления причинно-следственных связей в этой сфере нередко превышает годичный срок давности, и виновные могут избегать административной ответственности. По его словам, изменения делают ответственность за нарушения более реальной. Но, отмечает юрист, надо учитывать, что документы, показания и данные о техническом состоянии объекта могут быть утрачены за трехлетний срок.
Упрощение же возбуждения дел после аварий и несчастных случаев, по его мнению, «оправданно, если материалы расследования достаточно полны — иначе возникает риск административного преследования до выяснения всех обстоятельств». Кроме того, считает Алексей Головченко, важно разграничить ответственность эксплуатанта, проектировщика, изготовителя оборудования и эксперта: ложное или некачественное заключение не должно автоматически перекладывать всю вину на владельца объекта.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 2