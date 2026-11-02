Нефтехимии закрепили барьеры

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) ожидают увеличения доступности бензола на российском рынке в ноябре благодаря восстановлению производства на двух крупных нефтехимических предприятиях. При этом, по информации участников рынка, металлурги, не дожидаясь запрета, уже прекратили поставки каменноугольного бензола, что может изменить структуру потребления мономера. Так, освободившиеся объемы, по всей видимости, будут перенаправлены на «Уралоргсинтез», который в предыдущие месяцы приобретал существенные объемы этого компонента у сторонних поставщиков. По оценкам ЦЦИ, потребность завода во внешних закупках может сократиться с 2–3 тыс. до 1 тыс. тонн, что устранит один из факторов, усиливавших конкуренцию за ограниченные свободные объемы и поддерживающих рост цен.