Нефтехимии закрепили барьеры
Экспорт ароматических углеводородов из России ограничили на три месяца
Правительство после нескольких месяцев обсуждения ввело запрет на экспорт нескольких видов ароматических углеводородов, которые используются в нефтехимии и при производстве бензина. Но к этому моменту ситуация на рынке, где последние месяцы наблюдался острый дефицит и резкий рост цен, начала стабилизироваться за счет выхода из ремонтов крупных производителей и сезонного снижения спроса. К тому же нехватка мономеров на внутреннем рынке и так свела экспорт к минимуму, указывают эксперты.
Остановка экспорта из России ароматических углеводородов сама по себе не окажет заметного влияния на дефицитный внутренний рынок, считают собеседники “Ъ” на рынке и аналитики. Правительство 2 ноября сообщило о введении на три месяца запрета на экспорт каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола за пределы ЕАЭС. Эти компоненты используются в нефтехимии, для выпуска лакокрасочных, напольных покрытий, изоляционных материалов, могут применяться при производстве топлива для повышения октанового числа. Решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьем российских предприятий, отметили в правительстве.
В этом году на российском рынке сложился серьезный дефицит ароматических углеводородов в условиях снижения производства этого сырья из-за ремонтов НПЗ и химических заводов, а также в связи с их более активным использованием в производстве топлива. В качестве одной из мер борьбы с дефицитом в правительстве с лета обсуждалось эмбарго на экспорт (см. “Ъ” от 18 августа), но с частью участников рынка возникли разногласия. Против запрета на экспорт каменноугольного бензола (побочный продукт при производстве кокса) выступила «Русская сталь». Как отмечали в объединении, металлургическими предприятиями предусмотрено хранение бензола сроком в среднем не более недели по причине повышенной взрывоопасности, в связи с этим недопустимо увеличение временного разрыва поставок бензола потребителям, а также затоваривание в условиях высоких террористических рисков.
Собеседник “Ъ” в металлургической отрасли говорит, что целесообразно уже сейчас начать работу по подготовке квот либо предоставлению гарантий со стороны российских потребителей о закупке всех производимых в стране объемов бензола.
Источники “Ъ” в нефтехимическом секторе поясняют, что большинство производителей были одновременно и потребителями ароматических углеводородов, поставляя на экспорт только невостребованные на собственном производстве остатки мономеров, если не было спроса у российских потребителей. Сейчас на фоне дефицита эти поставки практически остановились. По сути, единственным рынком сбыта за пределами ЕАЭС был Китай. Другой собеседник “Ъ” отмечает, несмотря на то что номинально экспортная альтернатива выше внутренних цен уже долгое время, российская нефтехимическая продукция продается в Китае с дисконтом от местной котировки. Некоторые продукты (например, ортоксилол и толуол) несколько месяцев импортировались, добавляет он.
В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) ожидают увеличения доступности бензола на российском рынке в ноябре благодаря восстановлению производства на двух крупных нефтехимических предприятиях. При этом, по информации участников рынка, металлурги, не дожидаясь запрета, уже прекратили поставки каменноугольного бензола, что может изменить структуру потребления мономера. Так, освободившиеся объемы, по всей видимости, будут перенаправлены на «Уралоргсинтез», который в предыдущие месяцы приобретал существенные объемы этого компонента у сторонних поставщиков. По оценкам ЦЦИ, потребность завода во внешних закупках может сократиться с 2–3 тыс. до 1 тыс. тонн, что устранит один из факторов, усиливавших конкуренцию за ограниченные свободные объемы и поддерживающих рост цен.
Кроме того, в условиях выхода из ремонтов ряда НПЗ и сезонного снижения спроса на бензин ожидается сокращение применения ароматических углеводородов для производства топлива.
В сегменте стирола в ЦЦИ отмечают восстановление производства при ограниченном спросе из-за снижения активности жилищного строительства и неопределенности относительно восстановления программ льготной ипотеки. Низкое потребление при росте предложения и остановка экспорта могут сформировать избыток стирола и вызвать коррекцию цен, прогнозируют эксперты.