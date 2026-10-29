«Русал» и Гана подписали меморандум о совместном предприятии по добыче бокситов
«Русал» и Гана договорились создать совместное предприятие для добычи и переработки бокситов. Меморандум об этом стороны подписали на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка», передает корреспондент «РИА Новости» с церемонии.
Партнером российской компании выступило государственное агентство Ганы, которое развивает алюминиевую промышленность страны. Доли сторон, объем вложений и сроки запуска будущего предприятия в сообщении не приводятся.
По оценкам гендиректора «Русала» Евгения Никитина, подготовка к добыче бокситов в Гане займет 3-4 года. «А далее уже будет проектирование и строительство глиноземного завода»,— уточнил он в комментарии «РИА Новости».
В первом полугодии 2026 года «Русал» произвел 10,91 млн т бокситов. Это почти на 13% больше, чем годом ранее. В 2025 году выпуск бокситов у компании вырос на 16,2%, до 18,45 млн т.