В OpenAI считают, что увольняемые сотрудники Apple сталкиваются с трудностями при разделении рабочих и личных аккаунтов: компания сохраняет доступ к их личным устройствам и переписке, что позволяет «отслеживать и ловить» уходящих к конкурентам специалистов. OpenAI заявляет, что к ней уже перешли 400 бывших сотрудников Apple, и обвиняет компанию в попытке запугать остальных.