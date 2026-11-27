OpenAI обвинила Apple в краже торговых секретов
Компания OpenAI подала встречный иск к Apple в федеральный суд Калифорнии, обвинив корпорацию в краже торговых секретов и давлении на поставщиков оборудования, сообщает Reuters.
В иске OpenAI указывается, что Apple препятствует работе подрядчиков над будущими устройствами с ИИ, которые могут составить конкуренцию iPhone. Apple получила конфиденциальные документы о новом гаджете и планах OpenAI, вновь наняв бывшего сотрудника, проработавшего в компании полгода, отмечается в иске.
В OpenAI считают, что увольняемые сотрудники Apple сталкиваются с трудностями при разделении рабочих и личных аккаунтов: компания сохраняет доступ к их личным устройствам и переписке, что позволяет «отслеживать и ловить» уходящих к конкурентам специалистов. OpenAI заявляет, что к ней уже перешли 400 бывших сотрудников Apple, и обвиняет компанию в попытке запугать остальных.
Конфликт обострился после июльского иска Apple против OpenAI и двух ее бывших сотрудников — Тан Тана и Чан Лю, обвиненных в присвоении торговых секретов ради выхода ChatGPT-разработчика на рынок потребительской электроники. OpenAI отвергает обвинения. В компании указывают на незаконный доступ Apple к личным сообщениям Чан Лю после увольнения.