У проката остыл спрос

Помимо сезонного фактора такое резкое снижение цен может быть связано еще как минимум с избыточным предложением внутреннего рынка в условиях низких экспортных цен и логистических ограничений на экспорте, считает ведущий аналитик «Т-Банк Инвестиций» Ахмед Алиев. По его словам, на пике августа арматура в России торговалась с рекордной премией к экспортному паритету — до 30%, хотя исторически в это время премии не наблюдалось. В связи с этим, продолжает аналитик, металлурги могли направить экспортные объемы на внутренний рынок, что привело к избытку.