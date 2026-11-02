У проката остыл спрос
Арматура на российском рынке подешевела до майского уровня
К концу октября стоимость арматуры на российском рынке опустилась до минимума за полгода, что нивелировало летний рост цен. Причины — сезонный спад в строительстве и избыток предложения на рынке в условиях ограниченного экспорта. Поставщики могут быть вынуждены продолжать снижать цены.
Цены на арматуру в России к концу октября снизились до 50,99 тыс. руб. за тонну, следует из данных «Евраз Маркета». Это соответствует уровню начала мая, когда начался рост котировок. Cо значений июля—августа, когда цены превышали 80 тыс. руб. за тонну, арматура подешевела на 36%.
Аналитики «Атон» в октябрьском обзоре отмечают, что снижение цен на металл отражает начало сезонной коррекции спроса. Высокая ключевая ставка ограничивает доступность ипотеки и негативно влияет на сектор строительства, который обеспечивает более 70% потребления стали в России, сказано в материалах. «Северсталь» в отчетности отметила частичную реализацию отложенного спроса в третьем квартале, предупреждая об охлаждении потребления в октябре—декабре (см. “Ъ” от 21 октября).
Помимо сезонного фактора такое резкое снижение цен может быть связано еще как минимум с избыточным предложением внутреннего рынка в условиях низких экспортных цен и логистических ограничений на экспорте, считает ведущий аналитик «Т-Банк Инвестиций» Ахмед Алиев. По его словам, на пике августа арматура в России торговалась с рекордной премией к экспортному паритету — до 30%, хотя исторически в это время премии не наблюдалось. В связи с этим, продолжает аналитик, металлурги могли направить экспортные объемы на внутренний рынок, что привело к избытку.
В «Эксперт РА» отмечают, что поставщики вынуждены давать скидки, чтобы реализовать металл и высвободить оборотные средства, а ограниченные экспортные возможности и более дешевый лом усиливают давление на цены на этот прокат. Как следует из индекса «ТрансЛома», стоимость лома с пикового августовского уровня к концу октября снизилась на 19%, до 19,4 тыс. руб. за тонну. За последнюю неделю октября цены скорректировались на 4%.
Рост цен на арматуру в августе привлек внимание ФАС. Служба сообщила, что направила производителям запросы для оценки обоснованности ценообразования и причин повышения цен на арматуру. «По данным участников отрасли, на повышение цен оказывает влияние совокупность факторов, в первую очередь соотношение спроса и предложения. В текущем году увеличение строительной активности произошло в условиях низких складских запасов арматуры»,— отмечали в ФАС. “Ъ” направил вопросы в ФАС относительно проверки.
При сохранении избытка запасов и слабого спроса нельзя исключать снижения цен на арматуру до 45–50 тыс. руб. за тонну, а при вынужденных распродажах — ниже 45 тыс. руб. за тонну в отдельных сделках, прогнозирует управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Стабилизация рынка, полагает он, будет зависеть прежде всего от сокращения избыточных запасов и предложения, восстановления заказов у производителей и динамики стоимости лома.
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 9