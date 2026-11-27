Путин провел встречу с губернатором Архангельской области
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульски. Мероприятие состоялось в Северодвинске, где глава государства посещает судостроительный комплекс «Севмаш». Детали повестки встречи пока не раскрываются.
Предыдущий контакт Владимира Путина и Александра Цыбульского состоялся в марте в Кремле. Тогда губернатор доложил президенту о росте несырьевого неэнергетического экспорта и социально-экономическом развитии региона. Обсуждалась реализация крупных инвестпроектов, вопросы судоремонта и судостроения.
Среди ключевых инвестпроектов, о которых шла речь, — крупный логистический комплекс в границах морского порта Архангельска. Во время нынешней поездки Владимир Путин лично ознакомится с работой «Севмаша», одного из крупнейших судостроительных предприятий страны.