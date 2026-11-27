Среди ключевых инвестпроектов, о которых шла речь, — крупный логистический комплекс в границах морского порта Архангельска. Во время нынешней поездки Владимир Путин лично ознакомится с работой «Севмаша», одного из крупнейших судостроительных предприятий страны.