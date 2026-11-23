Китай — крупнейший в мире производитель стали. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе—сентябре 2026 года производство металла в КНР снизилось на 2,9% год к году, до 724,8 млн тонн. В сентябре выпуск увеличился на 0,1%, до 73,6 млн тонн. Как говорится в обзоре BigMint, экспорт стали из Китая в октябре снизился на 6,1% относительно сентября, до 9,85 млн тонн, впервые с мая опустившись ниже 10 млн тонн. Но поставки остались на 0,7% выше, чем годом ранее, из-за вялого внутреннего спроса. Экспорт за январь—октябрь снизился на 2,3%, до 95,5 млн тонн.