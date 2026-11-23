Китайская стройка
Поставки металлоконструкций из КНР выросли на 25%
Производители металлоконструкций из КНР наращивают присутствие на российском рынке: за десять месяцев с начала года поставки увеличились на 25% до $853,7 млн, а в сентябре вовсе обновили месячный максимум. Российские компании отмечают рост географии китайского экспорта и смещение структуры отгрузок на более дорогостоящие изделия.
Объем поставок металлоконструкций из Китая в Россию за период с января по октябрь 2026 года вырос на 25% год к году, до 324,1 тыс. тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Стоимость экспорта увеличилась почти на 52%, до $853,7 млн. Всего Китай за этот период поставил в Россию изделий из железа и стали на $2,95 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее.
Рост конкуренции российских производителей металлоконструкций с китайским импортом фиксируют в Evraz Steel.
Как сообщили в компании, в сентябре объем поставки металлоконструкций из Китая установил абсолютный месячный рекорд — более 50 тыс. тонн.
Опережающий рост экспорта в денежном выражении, считают в Evraz Steel, свидетельствует о смене структуры поставок в сторону более продвинутых и дорогостоящих видов продукции. Как указывают в компании, потребление металлоконструкций из КНР растет не только в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, но и, например, в Поволжье.
В странах СНГ, продолжают в Evraz Steel, проникновение китайского импорта еще выше, чем в России, и на смену российским инжиниринговым и проектным компаниям приходят иностранные игроки, что снижает вероятность поставок стального проката из РФ на местные проекты. Металлургические компании комментарии не предоставили.
Собеседник “Ъ” в отрасли отмечал, что с 2025 года доля импорта на российском стальном рынке стремится к 10%. По его словам, у зарубежных производителей есть преимущества, позволяющие снижать конкурентоспособность российской продукции: отсутствует акциз на сталь, ниже налоговая нагрузка и действуют меры государственной поддержки экспорта. Кроме того, продолжает источник “Ъ”, импортная сталь получает преимущество за счет железнодорожной логистики: для российских грузоотправителей действует ряд тарифных надбавок, включая экспортную в 8%, которая стоила производителям около 100 млрд руб.
Китай — крупнейший в мире производитель стали. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе—сентябре 2026 года производство металла в КНР снизилось на 2,9% год к году, до 724,8 млн тонн. В сентябре выпуск увеличился на 0,1%, до 73,6 млн тонн. Как говорится в обзоре BigMint, экспорт стали из Китая в октябре снизился на 6,1% относительно сентября, до 9,85 млн тонн, впервые с мая опустившись ниже 10 млн тонн. Но поставки остались на 0,7% выше, чем годом ранее, из-за вялого внутреннего спроса. Экспорт за январь—октябрь снизился на 2,3%, до 95,5 млн тонн.
Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что из-за избытка производственных мощностей и слабого спроса в местном строительном секторе китайские металлурги готовы работать с минимальной рентабельностью, опираясь на дешевые кредиты и экономию на масштабе.
Кроме того, компании предлагают комплексное решение, включающее проектирование, изготовление конструкций, поставку оборудования, финансирование и EPC-контракт, поясняет аналитик. По словам Максима Шапошникова, при приходе китайских подрядчиков в российские проекты использование их металлоконструкций зачастую закладывается еще на этапе проектирования.
Для защиты внутреннего рынка, считает эксперт, в том числе необходимо выровнять технические требования, внедрив для импортной продукции обязательную сертификацию, установить требования по использованию российской продукции для проектов с господдержкой и т. д. Источник “Ъ” говорит, что российские производители выступают за обязательную сертификацию металлоконструкций. Но, по его словам, китайские поставщики, вероятно, смогут обходить требования, поставляя товар под другими таможенными кодами.