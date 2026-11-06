АЛРОСА впервые добыла голубой алмаз ювелирного качества
АЛРОСА добыла первый в России природный голубой алмаз ювелирного качества редкого типа IIb. Уникальный кристалл весом 2,74 карата извлечен на Накынском кимберлитовом поле в Якутии, сообщила пресс-служба компании.
Этот голубой алмаз отличается необычайной чистотой — внутри камня полностью отсутствуют включения. Его природный цвет обусловлен присутствием бора, который замещает атомы углерода в кристаллической решетке и придает камню характерный голубой оттенок. В АЛРОСе уточнили, что такие алмазы встречаются даже реже розовых и особенно ценятся коллекционерами и ювелирами.
Гендиректор компании Павел Маринычев назвал обнаружение камня важным событием для компании и всей российской алмазной отрасли. Он предположил, что подобная находка больше не повторится. Сейчас команда из 11 высококвалифицированных специалистов завершает огранку алмаза, чтобы сохранить его природную красоту и превратить в бриллиант. Презентация готового бриллианта запланирована на конец ноября.
Кроме ювелирной ценности, находка имеет и большое научное значение, указали в компании. Она впервые подтвердила присутствие редких борсодержащих алмазов типа IIb на месторождениях Накынского кимберлитового поля. Это открывает новые возможности для изучения геологических процессов формирования таких кристаллов в недрах Земли.