АЛРОСА впервые добыла голубой алмаз ювелирного качества

Гендиректор компании Павел Маринычев назвал обнаружение камня важным событием для компании и всей российской алмазной отрасли. Он предположил, что подобная находка больше не повторится. Сейчас команда из 11 высококвалифицированных специалистов завершает огранку алмаза, чтобы сохранить его природную красоту и превратить в бриллиант. Презентация готового бриллианта запланирована на конец ноября.