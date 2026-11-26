Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что до 2022 года объемы импорта украинских труб из нержавеющей стали оставались сравнительно скромными и колебались в пределах примерно 2,5–5 тыс. тонн ежегодно. Но поставки в третьи страны в обход ограничений могут привлечь перекупщиков. По словам эксперта, сегмент нержавеющих труб — очень узкий и появление лишнего звена способно заметно перекроить и без того хрупкий баланс спроса и предложения. В сентябре ЕЭК также решила продлить антидемпинговые пошлины на поставляемые из Китая сварные трубы, трубки и профили из нержавеющей стали в размере 14,62–17,28% до 2031 года.