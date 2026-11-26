Пошлины не ржавеют
Импорт труб c Украины ограничат до 2031 года
Евразийская экономическая комиссия по итогам нового расследования в отношении нержавеющих труб c Украины установила угрозу возобновления демпингового импорта и предложила сохранить защитные меры. Так, введенные в 2016 году пошлины в размере до 18,96% будут продлены до 2031 года. Сейчас поставок украинских труб в ЕАЭС практически нет, но страна наращивает экспорт в другие страны, сохраняя цены ниже, чем производители ЕАЭС.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает продлить действие антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб из нержавеющей стали, поставляемых c Украины, на пять лет, до 2031 года. Об этом говорится в докладе ЕЭК от 25 ноября по результатам повторного расследования, начатого в конце апреля. Как сказано в заключении, прекращение действия меры может привести к возобновлению демпингового импорта и нанести ущерб производителям ЕАЭС.
Антидемпинговая пошлина на украинские трубы из нержавеющей стали в размере от 4,32% до 18,96% в зависимости от производителя введена в феврале 2016 года, а в 2021 году продлена до 6 сентября 2026 года. Новое расследование инициировали в том числе структуры крупнейшего в России производителя стальных труб ТМК. В группе комментарий не предоставили.
Нержавеющие трубы используются в машиностроении, химический промышленности, нефтехимии, пищевом производстве, атомной энергетике и т. д. Как сказано в докладе ЕЭК, в 2023–2025 годах импорт нержавеющих труб с Украины в страны ЕАЭС, составлявший в 2014 году 5,4 тыс. тонн, сократился до единичных поставок и к концу 2025 года практически отсутствовал. Но, говорится в материалах, украинский экспорт в другие страны продолжается и занимает значительную долю в объеме производства.
По приведенным данным, в 2025 году экспорт труб из нержавеющей стали с Украины вырос на 4,3%, до 15,58 тыс. тонн. У крупнейшего производителя — «Сентравис Продакшн Юкрейн» — доля экспорта в структуре производства в 2025 году составляла 96,9%.
При этом средняя цена экспортируемых с Украины нержавеющих труб в 2025 году с учетом наиболее высокой ставки импортной пошлины в ЕАЭС в 10% была «значительно ниже» средней стоимости продукции, выпущенной в ЕАЭС, говорится в докладе. В то же время в ЕС на импорт украинских нержавеющих труб сверх квоты с 1 июля 2026 года действует пошлина в 50%, аналогичная пошлина установлена с июня 2025 года в США, сказано в материалах.
Учитывая эти обстоятельства, географическую близость Украины, возможность восстановления ранее налаженных каналов сбыта, импорт нержавеющих труб с Украины в ЕАЭС в случае прекращении действия защитной меры, с высокой вероятностью, будет демпинговым, заключили в ЕЭК. Это, в свою очередь, говорится в докладе, приведет к существенному ухудшению показателей местных производителей. Как сказано в материалах, в 2023–2025 годах выпуск нержавеющих труб в ЕАЭС сократился на 14,7%, продажи снизились на 10,5%, прибыль от реализации упала на 24%.
С апреля 2026 года продажи выросли на 16,8%, прибыль от реализации увеличилась на 47,4%, но производство сократилось на 4,5%.
Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что до 2022 года объемы импорта украинских труб из нержавеющей стали оставались сравнительно скромными и колебались в пределах примерно 2,5–5 тыс. тонн ежегодно. Но поставки в третьи страны в обход ограничений могут привлечь перекупщиков. По словам эксперта, сегмент нержавеющих труб — очень узкий и появление лишнего звена способно заметно перекроить и без того хрупкий баланс спроса и предложения. В сентябре ЕЭК также решила продлить антидемпинговые пошлины на поставляемые из Китая сварные трубы, трубки и профили из нержавеющей стали в размере 14,62–17,28% до 2031 года.