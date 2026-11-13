ФРП одобрил первые займы по программе «Лизинг судов» на 1,8 млрд рублей

«Мы вместе с Минпромторгом России запустили программу “Лизинг судов”, чтобы предоставить доступные и длинные средства на обновление флота на отечественных верфях,— рассказал директор ФРП, зампред ВЭБ.РФ Роман Петруца.— Первые два одобренных займа на 1,84 млрд руб. позволят построить круизные теплоходы для популярного туристического маршрута “Золотое кольцо”. ФРП предоставит “Росагролизингу” по 921,5 млн руб. на каждое судно под 1% годовых сроком на 25 лет, покрыв порядка 97% затрат на их создание».