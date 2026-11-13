ФРП одобрил первые займы по программе «Лизинг судов» на 1,8 млрд рублей
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил первые два льготных займа по запущенной в августе специализированной программе «Лизинг судов», сообщил ФРП. Деньги пойдут на строительство двух круизных речных теплоходов на верфях Нижегородской области.
«Мы вместе с Минпромторгом России запустили программу “Лизинг судов”, чтобы предоставить доступные и длинные средства на обновление флота на отечественных верфях,— рассказал директор ФРП, зампред ВЭБ.РФ Роман Петруца.— Первые два одобренных займа на 1,84 млрд руб. позволят построить круизные теплоходы для популярного туристического маршрута “Золотое кольцо”. ФРП предоставит “Росагролизингу” по 921,5 млн руб. на каждое судно под 1% годовых сроком на 25 лет, покрыв порядка 97% затрат на их создание».
После завершения строительства «Росагролизинг» передаст новые трехпалубные теплоходы ПКС-180 нижегородской группе «Гама». Средневзвешенная ставка лизинга составит 4,5% годовых. Группа «Гама» уже эксплуатирует два аналогичных теплохода («Золотое кольцо» и «Аурум»), курсирующих между Москвой, Нижним Новгородом, Ярославлем и Казанью, уточняет ФРП. Силовая установка состоит из трех дизель-генераторов совокупной мощностью 1050 кВт и обеспечивает судну скорость хода до 10 узлов (около 18 км/ч).