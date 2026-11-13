Серверное сияние

За десять месяцев 2026 года количество закупок серверов и источников бесперебойного питания коммерческими компаниями на площадке B2B-Center увеличилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит аналитический центр B2B-РТС (объединяет B2B-Center и РТС-тендер). Основной спрос по-прежнему сосредоточен в розничной торговле и финансовом секторе, на которые совокупно приходится 42% от всего объема закупок.