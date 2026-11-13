Серверное сияние
Химпром и производство электроники в России удвоили закупки серверов
В 2026 году российский бизнес заметно ускорил обновление ИТ-инфраструктуры: закупки серверов выросли на 16,7%, а аренда мощностей ЦОД — в полтора раза. Главными драйверами спроса стали промышленные предприятия, которым потребовались новые мощности после вынужденной паузы в вводе дата-центров и на фоне развития ИИ. При этом кибератаки и рост цен на «железо» заставляют компании активнее перераспределять ресурсы и вкладываться в резервирование данных.
За десять месяцев 2026 года количество закупок серверов и источников бесперебойного питания коммерческими компаниями на площадке B2B-Center увеличилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит аналитический центр B2B-РТС (объединяет B2B-Center и РТС-тендер). Основной спрос по-прежнему сосредоточен в розничной торговле и финансовом секторе, на которые совокупно приходится 42% от всего объема закупок.
Заметнее всего закупки нарастили промышленность и технологический сектор. В химической промышленности, а также в производстве электроники и электрооборудования количество процедур выросло вдвое. Также заметно выросли закупки в ИТ-секторе, связи и безопасности (+65%), в горнодобывающей отрасли (+60%) и агропромышленном комплексе (+22%).
Рост спроса в химической промышленности может быть связан с крупными инвестиционными проектами, предполагает директор по взаимодействию с государством и стратегическими проектами ГК «Ультиматек» Дмитрий Трунов.
По его словам, часть из них сейчас находится на этапе строительства и оснащения инфраструктуры. «Производители электроники, в свою очередь, модернизируют мощности, в том числе для выполнения государственных программ. Оба процесса создают потребность в дополнительном оборудовании и ИТ-услугах»,— добавил он.
Количество закупок услуг ЦОД выросло на 13,3% в сравнении с прошлым годом. Спросом пользовались услуги размещения оборудования, предоставления вычислительных мощностей, облачной инфраструктуры и технического обслуживания дата-центров. Одновременно число закупок по аренде ЦОД (без оказания сервисных услуг) увеличилось в 1,5 раза.
На финансовый сектор пришлось 53% всех закупок услуг ЦОД в 2026 году.
Также услуги ЦОД приобретали компании розничной торговли, пищевой и химической промышленности, медицины, фармацевтики и технологического сектора. Основная часть закупок по-прежнему пришлась на Москву, хотя ее доля сократилась с 73% до 53%.
Рынок заметно вырос в денежном выражении, отметила пресс-служба производителя электроники Fplus. «Это обусловлено как подорожанием комплектующих (оперативная память, SSD-накопители), так и влиянием ИИ. Спрос на GPU-ускорители устается высоким, поэтому средняя стоимость сервера за год возросла»,— добавили в компании.
Одним из ключевых факторов, по словам собеседника “Ъ” на рынке серверного оборудования, стало сильное замедление темпов ввода новых серверных стоек в ЦОД в конце 2024 года и в 2025 году.
По его словам, на ситуацию тогда повлияли высокая ключевая ставка и ограничения на подключение новых ЦОД к электросетям в Москве. «Нынешний рост закупок во многом обусловлен реализацией отложенного спроса, а также повышением требований к георезервированию данных»,— отметил собеседник.
«Недавние кибератаки и атаки БПЛА, затронувшие прежде всего крупных провайдеров и операторов ЦОД, вряд ли существенно повлияли на объемы закупок сейчас, но могут стать дополнительным аргументом в пользу размещения мощностей внутри корпоративного контура»,— отметил партнер инвестиционной компании Kama Flow Павел Охонин. При этом, как отмечает замдиректора управления продуктов и технологий «Е-Флопс» Филипп Моднов, недавние атаки на ЦОД уже оказали прямое влияние на спрос, так как часть мощностей пришлось срочно перераспределять между другими ЦОД и облачными провайдерами, у которых сразу закончились свободные мощности.