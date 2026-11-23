Лукашенко призвал Россию и Белоруссию отказаться от конкурирующих производств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не должны создавать предприятия, дублирующие производства друг друга. По его мнению, это необходимо для защиты общего рынка двух стран.
«Если Беларусь может обеспечить потребности рынка России по каким-то направлениям, надо использовать это. Если мы можем использовать российский товар в достаточном количестве, не надо создавать производство»,— сказал господин Лукашенко на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко (цитата по БелТА).
Белорусский президент назвал создание конкурирующих производств в Союзном государстве неприемлемым. «Это совсем никуда не годно», — подчеркнул он. В качестве примера Александр Лукашенко привел планы строительства в Омске завода по выпуску крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин. Аналогичную продукцию уже производит белорусское предприятие «Белшина».