Белорусский президент назвал создание конкурирующих производств в Союзном государстве неприемлемым. «Это совсем никуда не годно», — подчеркнул он. В качестве примера Александр Лукашенко привел планы строительства в Омске завода по выпуску крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин. Аналогичную продукцию уже производит белорусское предприятие «Белшина».