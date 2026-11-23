Промышленность рассчитывает на восстановление спроса
Мониторинг конъюнктуры
Российские промышленные предприятия в ходе ноябрьского опроса сообщили об ухудшении спроса на свою продукцию и одновременно — об улучшении планов производства и найма работников, следует из данных Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Индекс промышленного оптимизма, рассчитываемый на основе ответов предприятий, снизился за месяц на три пункта после октябрьского роста до максимума за 17 месяцев. Несмотря на снижение, значение показателя остается одним из самых высоких за период смягчения денежно-кредитной политики Банка России.
Основной причиной ухудшения настроений компаний стало ослабление спроса. Баланс ответов предприятий об изменении продаж (разница между долями компаний, сообщивших об их росте и снижении) сократился на три пункта. Речь, поясним, идет об изменении соотношения положительных и отрицательных ответов, а не о сокращении физических объемов продаж. Степень удовлетворенности предприятий текущими объемами спроса в ноябре упала до 34%.
В октябре промышленники рассчитывали на улучшение ситуации с продажами, однако ожидания не оправдались.
Ослабление спроса отразилось и на оценках запасов готовой продукции. Если в октябре предприятия чаще сообщали об их недостатке, то в ноябре баланс оценок запасов достиг нулевого значения: доли ответов об избыточных и недостаточных запасах сравнялись. Для расчета индекса промышленного оптимизма недостаток запасов считается положительным признаком, поскольку может свидетельствовать о высоком спросе на продукцию. Исчезновение дефицита запасов на фоне ослабления продаж также внесло отрицательный вклад в сводный показатель.
Ожидания же предприятий на ближайшие месяцы улучшились. Баланс планов изменения выпуска вырос за ноябрь на восемь пунктов — соотношение предприятий, намеренных увеличивать и сокращать производство, изменилось в пользу первых. Аналогичный показатель прогнозов спроса прибавил два пункта, планов изменения занятости — семь. Таким образом, предприятия стали оптимистичнее оценивать перспективы производства и найма работников, несмотря на ухудшение текущих продаж. Инвестиционные планы, однако, практически не изменились: соответствующий баланс увеличился лишь на пункт.
Отметим, что в отличие от российской промышленности в еврозоне настроения предприятий в ноябре продолжили улучшаться, прежде всего за счет роста промышленного оптимизма в Германии, Франции и Италии (см. график).
Газета «Коммерсантъ» №217от 24.11.2026, стр. 2