Российские промышленные предприятия в ходе ноябрьского опроса сообщили об ухудшении спроса на свою продукцию и одновременно — об улучшении планов производства и найма работников, следует из данных Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Индекс промышленного оптимизма, рассчитываемый на основе ответов предприятий, снизился за месяц на три пункта после октябрьского роста до максимума за 17 месяцев. Несмотря на снижение, значение показателя остается одним из самых высоких за период смягчения денежно-кредитной политики Банка России.