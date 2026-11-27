«Уже на улице никто не стоит — всех разместили, люди ждут очереди в тепле», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что эстонская сторона намеренно затягивает оформление, несмотря на наступившие морозы. В итоге, как заявил губернатор, более 50 человек были вынуждены провести ночь на улице при температуре до минус пяти градусов.