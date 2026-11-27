Власти Ленинградской области организовали обогрев для очереди на границе с Эстонией
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион оперативно оказал помощь людям, ожидающим в очереди у пункта пропуска на границе с Эстонией. По его словам, к пункту пропуска подали автобус для обогрева, всю ночь работает кафе, а нуждающихся размещают в местных гостиницах.
«Уже на улице никто не стоит — всех разместили, люди ждут очереди в тепле», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что эстонская сторона намеренно затягивает оформление, несмотря на наступившие морозы. В итоге, как заявил губернатор, более 50 человек были вынуждены провести ночь на улице при температуре до минус пяти градусов.
С 1 декабря Эстония планирует в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границе с Россией. Накануне введения ограничений многие жители эстонской Нарвы пришли пешком через Нарвский мост Дружбы в Ивангород, чтобы навестить родных.