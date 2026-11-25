Как сказано на сайте «Газпром Трубинвеста», мощности производства достигают 500 тыс. тонн трубной продукции в год. Среди потребителей — «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и др. В 2025 году выручка «Газпром Трубинвеста» снизилась на 31,6%, до 7,87 млрд руб., чистая прибыль составила 346,14 млн руб. против убытка в размере 245,75 млн руб. годом ранее.