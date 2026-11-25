От «Газпрома» укатились трубы
Объединенная металлургическая компания (группа ОМК) прибрела у «Газпрома» Волгореченский трубный завод (АО «Газпром Трубинвест») в Костромской области, следует из сообщения ОМК. Предприятие производит электросварные трубы для обустройства нефтяных и газовых месторождений, газификации и строительства. Сумма и другие детали сделки не раскрываются. Управляющим директором завода в Волгореченске назначен Кирилл Морозов.
Как сказано на сайте «Газпром Трубинвеста», мощности производства достигают 500 тыс. тонн трубной продукции в год. Среди потребителей — «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и др. В 2025 году выручка «Газпром Трубинвеста» снизилась на 31,6%, до 7,87 млрд руб., чистая прибыль составила 346,14 млн руб. против убытка в размере 245,75 млн руб. годом ранее.
Как отметили в ОМК, актив приобретен в рамках стратегии группы по развитию трубного бизнеса в сегменте высокотехнологичной продукции для нефтегазового комплекса. ОМК сосредоточится на повышении производительности труда и эффективности управления заводом, планирует расширять ассортимент, повышать качество продукции, оптимизировать загрузку мощностей.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 9